26.04.2019

Unbekannte feiern wilde Party bei Wallenhausen

Auf einem Privatgrundstück außerhalb des Ortes haben Vandalen gewütet. Dabei ging einiges zu Bruch. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine wilde Party haben Unbekannte vor einigen Tagen auf einem Privatgrundstück außerhalb Wallenhausens gefeiert. Dabei wurde nach Schätzungen der Weißenhorner Polizei ein Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet.

Festgestellt wurde der Fall von Vandalismus laut Polizei am Mittwoch. Das betroffene Grundstück befindet sich in einem kleinen Wäldchen auf freier Flur außerhalb der bebauten Fläche des Ortes. In einem überdachten, offenen Unterstand waren diverse Haushaltsgegenstände und Sitzmöbel gelagert.

Die Täter durchlöcherten ein Smartphone und zündeten es an

Die unbekannten Täter machten ein Feuer, beschädigten und verschmutzten mehrere Gegenstände, insbesondere zertrümmerten sie eine größere Anzahl an Glasflaschen. Zudem wurde auf dem Grundstück ein kaputtes Smartphone entdeckt, das mit einem unbekannten Gegenstand durchlöchert und anschließend angezündet wurde. Das Handy gehörte allerdings nicht dem Eigentümer der beschädigten Haushaltsgegenstände. (az)

Hinweise: Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07309/96550 bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden.

