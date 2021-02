vor 50 Min.

Unbekannte laden Müll in Senden ab

Die Polizei bemerkt bei einer Routinefahrt mehrere illegale Müllablagerungen an einem Containerplatz in Senden. Nun wird gegen Unbekannt ermittelt.

Die Polizei sucht in Senden nach Unbekannten, die illegal Müll abgelegt haben. Wie die Beamten mitteilen, haben Polizisten im Rahmen einer Streifenfahrt am Montagmorgen den Containerplatz in der Brucknerstraße überprüft.

Hierbei bemerkten die Polizisten eine nicht unerhebliche Menge an unzulässig abgelagertem Müll. Nun wurden mehrere Verfahren im Bereich einer Ordnungswidrigkeit wegen illegaler Müllablagerung eingeleitet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen