14:40 Uhr

Unbekannte verteilen literweise ätzende Säure in Ulm

In einem Umkreis von mehreren hundert Metern war der unangenehme Geruch der Buttersäure zu riechen. Jetzt ermittelt die Polizei in Ulm.

Buttersäure riecht wie Erbrochenes – dieser Gestank hat sich laut Polizei am Donnerstag zwischen 2 und 5 Uhr morgens in der Syrlinstraße in Ulm ausgebreitet. Offenbar wurden mehrere Liter auf dem Gehweg ausgebracht.

In einem Radius von mehreren hundert Metern war die Säure zu riechen. Im Lauf des Tages verflüchtigte sich der Geruch. Anwohner deckten die Pfütze ab. Eine Beseitigung mit Wasser hätte nach Einschätzung von Experten den Geruch verstärkt. Die Polizei ermittelt, denn bei Buttersäure handelt es sich um einen ätzenden Stoff. Gefahren für die Umwelt waren aber nicht zu befürchten.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0731/1880 entgegen. (az)

