Unbekannter beschädigt Auto in Wullenstetten am Kotflügel

Ein Unbekannter hat in Wullenstetten einen Wagen angefahren und ist anschließend einfach geflohen.

In Wullenstetten hat sich am Donnerstag ein Unfall mit Fahrerflucht ereignet. Laut Polizei wurde das Auto einer 63-Jährigen zwischen 17 und 22 Uhr angefahren. Der Wagen, der in der Frühlingstraße geparkt war, wurde dabei im Frontbereich und am linken Kotflügel beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher fuhr nach dem Zusammenstoß weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Dieser wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 07309/96550 an die Polizeiinspektion Weißenhorn wenden. (AZ)

