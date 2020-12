08:00 Uhr

Unbekannter bricht in Lottogeschäft in Ludwigsfeld ein

Ein Unbekannter ist in ein Lottogeschäft in Ludwigsfeld eingebrochen.

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Heiligabend auf Freitag durch die Hintertür in ein Lottogeschäft im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld eingebrochen. Nun fehlen Waren im vierstelligen Wertbereich.

Einbruch an Heiligabend: Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht von Donnerstag, Heiligabend, auf Freitag, erster Weihnachtsfeiertag, über die Hintereingangstüre in ein Lottogeschäft mit integrierter Postfiliale eingebrochen.

Der Einbrecher stiehlt in Ludwigsfeld Waren

Aus dem Geschäft hat der Täter Waren im Wert eines geringen vierstelligen Betrags entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die ersten Ermittlungen am Tatort wurden durch den Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD) übernommen, die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Neu-Ulm geführt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (az)

