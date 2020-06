vor 19 Min.

Unbekannter zapft 400 Liter Diesel von einem LKW in Unterelchingen ab

Der Dieb hat den Tankdeckel des LKWs aufgebrochen und Diesel im Wert von etwa 400 Euro abgezapft.

Die Spritpreise sind zwar wieder leicht gestiegen, aber noch immer so günstig wie schon lange nicht mehr. Dennoch hat ein bisher unbekannter Täter am vergangenen Wochenende an einem in der Gewerbestraße in Unterelchingen abgestellten Lastwagen den Tankdeckel aufgebrochen und geschätzte 400 Liter Diesel im Wert von etwa 400 Euro abgezapft. Der Schaden an dem Tank wird von der Polizei auf rund 100 Euro geschätzt. Die Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm ermitteln wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. (az)

