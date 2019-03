vor 42 Min.

Unesco-Welterbe: So stehen die Chancen für die Münsterbauhütte

Die Arbeit der Meister am Ulmer Münster wird durch die freie Wirtschaft bedroht. Sie soll lebendig bleiben – und Teil des Unterrichts an Schulen werden.

Von Dagmar Hub

Das Bauhüttenwesen soll Teil des immateriellen Unesco-Weltkulturerbes werden. Münsterbaumeister Michael Hilbert ist sehr zuversichtlich: Er hat gemeinsam mit Kollegen aus 17 weiteren europäischen Dom- und Münsterbauhütten in Paris eine Nominierung eingereicht. Über den Antrag wird vermutlich im kommenden Sommer entschieden. Der Antrag sei so sorgfältig und auf Nachhaltigkeit hin formuliert, dass Hilbert und seine Kollegen vom Erfolg ihrer Initiative überzeugt sind. Sie soll helfen, die Handwerkstradition der Steinmetze zu bewahren und zu unterstützen. Auf nationaler Ebene ist das Dom- und Münsterbauhüttenwesen bereits in Deutschland, Frankreich und Österreich als immaterielles Kulturerbe anerkannt (hier lesen Sie mehr). Bauhütten aus diesen drei Ländern sowie aus Norwegen (Trondheim) und der Schweiz (Basel) haben den Antrag ausgearbeitet.

Auch interessant: In der Münsterbauhütte trifft altes Handwerk neuste Technik

Vernetzt zu sein war bei den Handwerkern, die an den Großkirchen Europas tätig waren und sind, eine Normalität – lange bevor es das Wort Vernetzung gab: Bereits im Mittelalter tauschten Baumeister und Handwerker der gotischen Großkirchenbauten Wissen, Erkenntnisse und Entwicklungen in Arbeitstechniken aus. Oft zogen sie von einer Stadt in die nächste.

Bauhütten wollen Unesco-Welterbe werden

Die Idee eines gemeinsamen Antrags auf Eintrag in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes selbst kam ursprünglich vom Ulmer Hüttenmeister Andreas Böhm und seinem Freiburger Kollegen Uwe Zäh. Das in französischer Sprache gestellte Dossier listet eine ganze Reihe von Zielen und Grundsätzen auf. Es geht darum, das Wissen und Können der Bauhütten durch handwerkliche Ausbildung lebendig zu erhalten und durch Innovation zu aktualisieren, das Wissen zu dokumentieren und die Rituale, Besonderheiten sowie die Festkultur der Bauhütten zu erhalten – noch heute verleihen beispielsweise die Ulmer Bauhütte und andere eigene Steinmetzzeichen zur Kennzeichnung gefertigter Werkstücke.

Auch interessant: Großbaustelle im Herzen des Ulmer Münsters

Finanzielle Unterstützung wäre mit dem Eintrag ins immaterielle Weltkulturerbes für die Ulmer Münsterbauhütte nicht verbunden. „Wirklich wichtig ist, die Nachhaltigkeit, die Techniken und Traditionen zu erhalten“, erklärt Hilbert angesichts immer wieder aufkommender Forderungen aus der freien Wirtschaft, Tätigkeiten der Bauhütten zu übernehmen. Ein solches Ansinnen sei „Unsinn“, erklärt Hilbert und verweist auf das gemeinsame Arbeitspapier. Darin wird festgestellt, dass angesichts der „einzigartigen baulichen Herausforderungen, die im Hinblick auf Statik, Material und Umwelteinflüsse an den Großbauten zu bewältigen sind“, Bauhütten zum Teil zuerst innovative Techniken und Verfahren entwickelten, diese dokumentierten und an die nächste Generation weitergaben – und geben.

Münsterbauhütte in Ulm bewahrt alte Handwerkskunst

Auch wenn die Bauhütte am Ulmer Münster neben den 17 anderen zum immateriellen Weltkulturerbe gehören soll, soll die Arbeit der Steinmetze nicht zu einer Art Ausstellung werden, sondern weiterhin nur an Tagen der Offenen Tür für die Öffentlichkeit erlebbar sein. Allerdings wünscht sich Hilbert für Ulm ein Zentrum, das vor allem Jugendlichen die Arbeit der Bauhütte didaktisch näher bringen kann – zusammen mit einem Museum und mit Führungen. Was die Neugotik im 19. Jahrhundert am Münster schuf, „ist eines der bedeutendsten Denkmäler deutscher Ingenieursbaukunst“, sagt Hilbert. Man könne sich damit in verschiedenen Schulfächern auseinandersetzen – auch in den Naturwissenschaften.