vor 31 Min.

Unfall am Allgäuer Ring in Neu-Ulm: Motorradfahrer wird leicht verletzt

Am Allgäuer Ring in Neu-Ulm kommt es immer wieder zu Unfällen.

Der Pkw einer 37-Jährigen ragt bereits in den Allgäuer Ring in Neu-Ulm hinein. Der Motorradfahrer kann nicht mehr bremsen.

Bei einem Unfall am Mittwochabend am Allgäuer Ring in Neu-Ulm ist ein 36-Jähriger leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei zog sich der Mann Schürfwunden am Unterarm und der Hüfte zu.

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 37 Jahre alter Pkw-Fahrerin kurz vor 17 Uhr von der Memminger Straße aus nördlicher Richtung kommend in den Allgäuer Ring einfahren. Zeitgleich befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad den Allgäuer Ring und wechselte von der inneren auf die äußere Fahrspur.

Unfall am in Neu-Ulm: Pkw ragt schon in den Allgäuer Ring hinein

Da die Fahrzeugfront des Pkw bereits in die Fahrspur des Allgäuer Rings hineinragte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer hatte zwar noch versucht zu bremsen, konnte aber auf der regennassen Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Kradfahrer leicht verletzt. Der an den beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 900 Euro geschätzt.

Gegen die 37-jährige Pkw-Lenkerin wird aufgrund des Vorfahrtverstoßes wegen des Verdachts der Fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt.

