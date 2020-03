14:45 Uhr

Unfall bei Ulm-Messe: Auto bleibt auf der Seite liegen

Ein 23-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen Wagen, der kippt um. Behinderungen im Berufsverkehr sind die Folge.

Von Thomas Heckmann

Unverletzt überstanden hat ein 23-jähriger Mann einen Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen am Ulmer Messegelände. Kurz vor sieben Uhr war er mit einem Kleinwagen auf der Böfinger Straße stadtauswärts unterwegs. Direkt an der Fußgängerampel vor der Donauhalle verlor er die Kontrolle über den VW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der rechten Fahrzeugecke gegen einen stabilen Poller. Dieser wurde aus seiner Betonverankerung gerissen, gleichzeitig kippte das Auto nach links um.

Zeugen und Ersthelfer alarmierten Rettungsdienst und Feuerwehr. Der Notarzt stellte keine Verletzungen fest. Da der umgekippte Kleinwagen die Fahrspur in Richtung Thalfingen blockierte, musste die Polizei neben der Unfallaufnahme auch den Verkehr regeln. Es kam im Berufsverkehr zu Behinderungen. Das Unfallauto wurde abgeschleppt, den Sachschaden schätzt die Ulmer Polizei auf rund 5000 Euro.

