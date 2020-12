vor 48 Min.

Unfall im Müllheizkraftwerk Weißenhorn: 24-Jähriger gerät in Ballenpressmaschine

Ein junger Mann gerät mit den Beinen in die Ballierungsmaschine. Ein Kollege hört die Hilfeschreie. Die Feuerwehr Weißenhorn muss den schwerverletzten Arbeiter aus der Maschine befreien.

Ein folgenschwerer Unfall hat sich im Müllheizkraftwerk in Weißenhorn am Dienstag in den späten Nachmittagsstunden ereignet.

Ein 24-jähriger Arbeiter war aus bisher ungeklärten Gründen auf das Förderband einer „Ballierungsmaschine“ geklettert, mit der normalerweise Hausmüll mittels Folien zu Ballen gepresst wird. So erklärt es die Polizei Weißenhorn. Dabei sackte der Mann mit beiden Beinen zwischen die Kettenglieder der Förderkette, die sich weiterdrehte und ihm so beide Beine brach. Als ein Kollege des jungen Mannes, der sich zu dieser Zeit nicht am Unfallort befand, die Schmerzschreie seines Mitarbeiters hörte, eilte er zu ihm, stoppte die Presse und versuchte, ihn aus der Maschine zu befreien.

Es ist wahrscheinlich, dass ein Bein amputiert werden muss

Die Beine des Geschädigten waren laut Polizeibericht jedoch so in die Kette verwickelt, dass er von Kräften der Feuerwehr Weißenhorn aus der Maschine befreit werden musste. Nach derzeitigem Sachstand gehen die Beamten davon aus, dass ein Bein nicht gerettet werden kann und amputiert werden muss. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch den Kriminaldauerdienst der KPI Memmingen übernommen und werden vom Fachkommissariat der Kripo Neu-Ulm weitergeführt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Zwei Unfälle auf B28 mit zwei Verletzten und vier Fahrzeugen sorgen für Stau

Unfall in Pfaffenhofen: Auto erfasst Kind auf Cityroller