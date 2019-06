vor 5 Min.

Unter Neu-Ulms Bäumen liest es sich gut

Auch dieses Jahr gibt es wieder Lesungen in Grünanlagen

Die „Literatur unter Bäumen“ hat viele Freunde. Wie Florian L. Arnold vom Literaturbureau Topalian & Milani erklärt, sei er zuletzt immer wieder gefragt worden, ob die Reihe auch diesen Sommer zurückkehrte. Die Antwort ist ein klares Ja: Drei Lesungen mit musikalischer Umrahmung sind in den Sommermonaten geplant, das Programm reicht von Reiseliteratur bis hin zu Lyrik. Start ist bereits am Donnerstag, 6. Juni, im Kollmannspark am Wasserturm.

Freude macht „Literatur unter Bäumen“ nicht nur Bücherfreunden, sondern auch den Organisatoren – die Reihe ist eine Kooperation der Stadt Neu-Ulm mit dem Literatursalon Donau, der unter anderem auch die Literaturwoche Donau veranstaltet. Laut Mareike Kuch von der Stadtverwaltung kamen zu den Freiluft-Veranstaltungen im vergangenen Jahr jeweils 50 bis 80 Besucher, im Literaturbereich eine stattliche Zahl. Dass trotzdem 2019 nur drei statt vier Lesungen im Grünen stattfinden, ist kein Zeichen von Misstrauen: Anlässlich des Stadtjubiläums gibt es neben „Literatur unter Bäumen“ noch „Literatur an besonderen Orten“ (wir berichteten), sodass die Gesamtzahl von Lesungen sogar höher als im Vorjahr ist. Gute Zeiten für Leser in Neu-Ulm. Das sind die drei Veranstaltungen in den Neu-Ulmer Grünanlagen:

Am Donnerstag, 6. Juni, um 19.30 Uhr ist im Kollmannspark der Autor Nick Thorpe zu Gast. Der Brite reiste von der Mündung der Donau bis zur Quelle und schrieb darüber das Buch „Die Donau: Eine Reise gegen den Strom“, laut Arnold „eines der interessantesten Donaubücher“. Auch sonst wird an diesem Abend die Reiselust bedient, mit dabei sind auch die Verlage Reisedepeschen und Danubebooks. Musik kommt von der Indie-Pop-Band Eduard 3.0.

Gegenwartslyrik aus Deutschland gibt es am Donnerstag, 11. Juli, um 19.30 Uhr auf dem Schwal. Zu Gast ist das Verlagshaus Berlin mit seinen Autoren Odile Kennel und Alexander Graeff sowie Verlegerin und Grafikerin Andrea Schmidt. Der Verlag mit seinem mittlerweile populären Slogan „Poetisiert euch!“ ist laut Arnold „mitverantwortlich für die große Lyrik-Renaissance“. Maria Schmidt-Deiss steuert Musik bei.

Zum Abschluss der Serie am Donnerstag, 5. September, um 19.30 Uhr am Donauufer beim Edwin-Scharff-Haus hat sich Organisator Arnold eine seiner Lieblingsschriftstellerinnen eingeladen: Iris Wolff. „Sie ist eine tolle Autorin – und das Publikum liebt sie.“ Wolff habe für ihren Besuch die Weltpremiere einer neuen Erzählung versprochen. Mit nach Neu-Ulm reist ihr Verleger Arno Kleibel, die musikalische Umrahmung übernimmt Ivan Antonic.

Bei allen drei Veranstaltungen ist nun als Partner das Café Naschkatze mit im Boot, Inhaber Marc Ender will neben kühlen Getränken mit und ohne Alkohol auch kleine Snacks anbieten. Bei schlechtem Wetter werden die Lesungen in die Stadtbücherei am Heiner-Metzger-Platz verlegt. Unter Telefon 0731/7050-2121 können Besucher ab zwei Stunden vor Beginn erfahren, wo die Veranstaltung stattfindet. Der Eintritt beträgt an allen Abenden jeweils acht Euro. (mgo)

