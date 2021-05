Unterelchingen/Ulm

24.05.2021

Neue Ulmer Schachtel entsteht: Wann darf die Ulma V ins Wasser?

Hans Layer (links) und Heinz Daferner vor der "Ulma V", deren Innenausbau gerade in einer Unterelchinger Lagerhalle vollendet wird.

Plus Lärchenholz und historische Pläne als Anleitung: In Unterelchingen wird die neue Ulmer Schachtel "Ulma V" vollendet. Was sie von ihren Vorbildern unterscheidet.

Von Dagmar Hub

Das Ordinarischiff "Ulma" geht in den Ruhestand, den es in einem Garten in Donaunähe verbringen wird. Der Übergang auf die gleichnamige Nachfolge-Schachtel aber ist nahtlos: Die neue "Ulma", ganz korrekt die "Ulma V", soll schon bald zu Wasser gelassen werden - wenn es die Corona-Situation zulässt. Doch bis dahin gibt es noch einiges zu tun.

