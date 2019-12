vor 1 Min.

Urteile nach Elektroschocker-Überfall

Nach dem brutalen Angriff auf einen Gastronom in Neu-Ulm kommen zwei der Beteiligten mit Bewährungsstrafen davon. Die Tat wird das Gericht aber weiter beschäftigen.

Von Dominik Stenzel

Nach dem brutalen Überfall auf einen Gastronom in Neu-Ulm wurde der Prozess gegen zwei Beteiligte nun fortgesetzt. Am zweiten Verhandlungstag vor dem Schöffengericht des Landgerichts Memmingen verkündete die Vorsitzende Richterin Sabine Schuhmaier das Urteil gegen einen der Angreifer sowie gegen einen ehemaligen Angestellten des Restaurantbesitzers, der an der Planung der Tat beteiligt gewesen sein soll. Beide kommen mit Bewährungsstrafen davon.

Es war ein später Abend im Frühjahr, als der jugendliche Täter den Gastronom laut Anklageschrift in der Nähe von dessen Wohnsitz mit einem Elektroschocker angriff. Ein Komplize versuchte währenddessen, dem Opfer seine Umhängetasche zu entreißen. Die beiden Männer vermuteten darin mehrere Tausend Euro Bargeld – die Einnahmen des heute 56-jährigen Restaurantbesitzers. Geld konnten sie jedoch nicht erbeuten: Das Opfer konnte sich auf den Beinen halten und schrie nach Hilfe. Ein herbeigeeilter Nachbar überwand den 16-Jährigen letztlich. Während des Gerangels biss ihm der Jugendliche in den Oberarm.

Am ersten Verhandlungstag wurden vor dem Landgericht mehrere Zeugen gehört. Es stellte sich heraus: Die Idee für den Überfall kam offenbar vom Ex-Freund der Tochter des Gastronoms, der mit seinem Schwiegervater in spe im Clinch gelegen habe und derzeit per Haftbefehl gesucht werde. Der ehemalige Angestellte des Gastronoms, habe im Vorfeld der Tat als Vermittler zwischen ihm und dem 16-jährigen Angreifer gedient. Außerdem habe er den Jugendlichen am Abend der Tat mit wichtigen Informationen versorgt – zum Beispiel, wann das Opfer an seinem Wohnsitz ankommen würde.

Landgericht Memmingen verurteilte Männer nach Elektroschocker-Überfall

Der 25-jährige Ex-Mitarbeiter des Gastronoms wurde letztlich wegen Anstiftung zum versuchten, besonders schweren Raub zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Die vorsitzende Richterin Schuhmaier hielt dem 25-Jährigen zugute, dass er während der Verhandlung ein umfassendes Geständnis abgelegt habe und sein Verhalten offenbar bereue. Seine Zeit hinter Gittern, die vergangenen sechs Monate verbrachte er in Untersuchungshaft, sollte abschreckend auf ihn wirken.

Der 16-jährige Angreifer, der mittlerweile eine Ausbildung in einem anderen Land begonnen hat, wurde nach dem Jugendstrafrecht zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Die Staatsanwältin hatte eine Gefängnisstrafe von drei Jahren ohne Bewährung gefordert. Der Angeklagte habe Glück gehabt, dass gegen ihn nach der Tat kein Haftbefehl erlassen worden sei, sagte die vorsitzende Richterin Schuhmaier: „Sie haben die Zeit aber genutzt und Willen gezeigt, etwas zu ändern.“ Schon kurz nach dem versuchten Überfall habe sich der 16-Jährige geständig gezeigt und zur Aufklärung beigetragen.

Noch im Gerichtssaal akzeptierten die beiden Angeklagten und die Staatsanwaltschaft die Urteile, sie sind damit rechtskräftig. Dennoch wird jener Überfall das Landgericht weiter beschäftigen: Das Verfahren gegen den Komplizen des 16-Jährigen wurde abgetrennt – ein psychiatrisches Gutachten soll zunächst seine Schuldfähigkeit klären.

