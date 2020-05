vor 20 Min.

Uzin Utz mit neuen Rekorden

Uzin Utz, weltweit agierender Komplettanbieter für Bodensysteme und einziges börsennotiertes Unternehmen aus Ulm, berichtet auf seiner ersten virtuellen Hauptversammlung in Ulm über die hervorragende Entwicklung des Unternehmens im abgelaufenen Geschäftsjahr. So hat sich der Umsatz im Geschäftsjahr 2019 um 7,7 Prozent auf 372,4 Millionen Euro erhöht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag bei 30,2 Millionen Euro. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für die Profitabilität im Jahr 2020 werden im Wesentlichen von der Dauer, den Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung in den betroffenen Ländern und der Entwicklung der Baubranche abhängig sein.

Auch ins Geschäftsjahr 2020 ist Uzin Utz gut gestartet. So hat das Unternehmen das erste Quartal mit einem deutlichen Anstieg bei Umsatz und Ergebnis abgeschlossen. In den Monaten Januar bis März 2020 stieg der Konzernumsatz um 7,3 Prozent auf 98,2 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern konnte sogar von 7,6 Millionen Euro auf 8,7 Millionen Euro gesteigert werden. Dies entspricht einem Anstieg von 15,8 Prozent. „Hamsterkäufe haben sich auch in unserer Branche bemerkbar gemacht. In den ersten drei Monaten haben unsere Kunden die Läger gefüllt und sich auf mögliche Engpässe in der Lieferkette vorbereitet“, so Vorstand Heinz Leibundgut.

Die Ulmer Firma hat große Ziele: Bis Ende 2025 soll über alle Gesellschaften und Marken hinweg ein Umsatz von mehr als 550 Millionen Euro erzielt werden und der Gewinn (gemessen an der EBIT-Marge) mehr als acht Prozent des Umsatzes ausmachen. Das Unternehmen halte trotz Corona-Krise an diesen Zielen fest. (az)

Themen folgen