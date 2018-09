09.09.2018

Verbraucherschau: Branchenmix lockt Tausende Besucher

Mehr als 60 Stände lockten die Besucher am Wochenende zur Verbraucherschau nach Weißenhorn. Die Stimmung unter den Ausstellern war gut.

Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz der Verbraucherschau in Weißenhorn. In der Fuggerhalle und davor macht das Rahmenprogramm nicht nur Kindern Spaß.

Von Angela Häusler

Schauen, probieren, informieren hieß es am Wochenende auf der Verbraucherschau in Weißenhorn. Drei Tage lang war sie mit mehr als 60 Ständen Anziehungspunkt für Tausende von Interessierten. Besucherstärkster Tag war wie erwartet der Sonntag.

In und um die Fuggerhalle warteten ein bunter Branchenmix und ein vielseitiges Rahmenprogramm von Vorträgen bis Kutschfahrten. Alles unter dem Motto „Haus, Familie, Gesundheit“. Zu den Besucher-Highlights, während der vom örtlichen Gewerbeverband organisierten Veranstaltung, gehörten die Modenschauen, zu denen sich Hunderte Modebewusste vor der Bühne versammelten. Das Team des Modehauses Bausch führte dort aktuelle Herbst-Trends vor. Gezeigt und vorgeführt wurde aber auch an zahlreichen anderen Ständen. Das Angebot reichte von Schmuck über Staubsauger und Geschenkartikel bis zu Handwerkerleistungen und Finanzberatung.

Die Stimmung unter den Ausstellern war gut. „Schon am Freitag hatten wir eine höhere Frequenz als bei der letzten Schau 2016“, meinte Thomas Spiekermann vom Möbelhaus Wirth, der mit der Resonanz der Besucher recht zufrieden war. „Wir fühlen uns hier sehr wohl, es ist viel persönlicher als in Ulm“, fand Heilpraktiker Hans-Günther Braig.

„Das ist alles super organisiert hier“, erklärte Gerhard Veitenhansl aus Günzburg, der mit seinen Kollegen vor der Halle allerlei Leitern aufgebaut hatte.

Auch am Stand des Bunds der Selbstständigen herrschte reges Interesse, denn dort konnten die Besucher beim Gewinnspiel mitmachen und ein Papp-Häuschen zugunsten des Vereins „Projekt Schwarz-Weiß“ erwerben, der sich um Kinder in Kenia kümmert.

Im Außenbereich informierten sich die Besucher unter anderem über neue Automodelle oder Dekoratives für den Garten. Auch Fitness und Schönheitspflege waren da ein Thema. Stärken konnten sich die Gäste im gemütlichen Biergarten oder im geräumigen Foyer. Auch im Obergeschoss der Halle war Betrieb – hier lockten interessante Vorträge. Bei den Kindern waren sowohl die Luft-Rutsche als auch Kutschfahrten mit zwei Shetland-Ponys echte Renner.

Auch gemeinnützige Organisationen waren vor Ort, um sich und ihre Aufgaben zu präsentieren. Dazu gehörte die „Rettungshundestaffel Region Donau-Iller“, die den Besuchern in Vorführungen zeigte, wie die eigens ausgebildeten Hunde ihre Fähigkeiten trainieren. Etwa, sich in dunklen Tunnels oder über wackelige Brücken zu bewegen. Denn im Ernstfall, etwa bei einer Suche nach vermissten Personen, müssen sie neue Herausforderungen in unbekanntem Terrain ruhig und konzentriert bewältigen, erklärte der Vorsitzende Reinhold Glier.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Weißenhorn war vor Ort – und zeigte unter anderem die Handhabung eines Feuerlöschers, die die Besucher selbst ausprobieren durften. „Die meisten Leute wissen das nur theoretisch“, berichtete Zugführer Jürgen Kunze. Nur wenige Meter entfernt zog das weiß-rote Quad des Bayerischen Roten Kreuzes viele Blicke auf sich. Das nämlich ist eines von drei Quads, die das BRK in Weißenhorn stationiert hat und die bei Bedarf, etwa beim Einstein-Marathon, zum Einsatz kommen.



Für Livemusik sorgte der Männergesangverein Liederkranz Weißenhorn. Vorsitzender Paul Silberbaur warb am vereinseigenen Stand um neue Chormitglieder, verteilte fleißig Flyer für die baldige Chornacht und kommentierte: „So eine Chance kann man ruhig nutzen.“ Sehr zufrieden war am Sonntag auch Gewerbeverbandschefin Katja Blum: „Wir haben viele positive Rückmeldungen, sowohl von Besuchern als auch von Ausstellern. Bei diesem Erfolg wollen wir die Schau in zwei Jahren wiederholen!“

