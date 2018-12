19:00 Uhr

Verkehrsregeln üben statt Schlittschuh laufen

Die Eislaufanlage Illerau wird künftig in der warmen Jahreszeit zur Verkehrsschule.

Die Eislaufhalle in Senden wird für 50.000 Euro umgebaut. So kann sie in der warmen Jahreszeit als Verkehrsübungsplatz genutzt werden.

Fast 50,000 Euro lässt sich die Stadt die Einrichtung eines Verkehrsübungsplatzes für Schüler in der Sendener Eislaufanlage kosten. Das soll im Haushalt 2019 bereitgestellt werden, wie nun der Schul-, Bildungs- und Kulturausschuss beschloss.

Die Fläche soll in der warmen Jahreszeit von den örtlichen Grundschulen zum Verkehrstraining genutzt werden. Die Idee dazu entstand 2017, weil die Sendener Schulen den gewohnten Übungsplatz im Neu-Ulmer Muthenhölzle nicht mehr mitnutzen durften.

Es wird auch eine neue Kehrmaschine gebraucht

Die bauliche Umrüstung der Eislaufanlage soll 24.000 Euro kosten. Unter anderem sind dort Fertiggaragen, Fundamente und Fahrbahnmarkierungen vorgesehen. 25.000 Euro werden für die Ausstattung ausgegeben, beispielsweise für 26 Fahrräder, Verkehrszeichen, eine Übungs-Ampel und eine Kehrmaschine. Zum Kehren könne nicht die Maschine des technischen Betriebshofs dienen, sagte Sitzungsleiter und zweiter Bürgermeister Josef Ölberger (CSU) auf Nachfrage von Hans-Manfred Allgaier (CFW/FWG). Denn sie sei viel zu schwer für die Anlage und werde durch ihre Stahlbesen die Markierungen rasch zunichte machen. Anton Leger (BiSS) stellte die Sinnhaftigkeit des Vorhabens infrage: Im Frühling und Sommer seien zehn Wochen lang Ferien, die Nutzungszeit also sehr beschränkt. Der Auf- und Abbau koste Geld, die Eislaufanlage sei vielleicht der falsche Standort. Die Ratskollegen fanden den überdachten Standort „ideal“, wie Helmut Meisel (Grüne) formulierte. „Ich bin froh, dass die Anlage im Sommer sinnvoll genutzt wird“, sagte auch Ölberger. Bei der Abstimmung waren sich dann alle einig. (ahoi)

