16:00 Uhr

Vermeintliches Gewehr stellt sich als Zeltstange heraus

Zeugen sehen ein Mann mit einem verdächtigen Gegenstand in den Wald gehen und rufen die Polizei. Die findet den Mann auch - beim Zelten.

Ein Mann ist mit einem Gegenstand, der einem Gewehr ähnelt, im Wald bei Aufheim unterwegs – diese Beobachtung haben Zeugen der Sendener Polizeistation mitgeteilt. Die Meldung erreichte die Polizisten am vergangenen Freitagnachmittag, gleich danach durchsuchten mehrere Streifen das Waldgebiet bei Aufheim. Dabei trafen sie tatsächlich einen 29-Jährigen an einer selbst errichteten Lagerstelle mit einer kleinen Feuerstelle an.

Der 29-Jährige hatte kein Gewehr, sondern ein Zelt aufgebaut

Nach Angaben der Polizei stellte sich der Sachverhalt vor Ort schnell als relativ harmlos dar: Bei dem Gegenstand, welcher den Eindruck einer Schusswaffe vermittelte, handelte es sich um Zeltstangen. Doch für den 29-Jährigen hat das Ganze dennoch ein Nachspiel: Gegen ihn wurde ein Verfahren im Rahmen einer Ordnungswidrigkeit wegen des Verstoßes gegen das Bayerische Waldgesetz eingeleitet. (az)

