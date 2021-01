vor 16 Min.

Vermisste Frau aus Ulm gefunden: Polizei bat um Hilfe

Die Polizei hat nach einer Frau aus Ulm gesucht. Ein Jäger hat sie in der Nacht gefunden.

Die Polizei hat mit der Öffentlichkeitsfahndung nach einer Frau aus Ulm gesucht, die seit vergangenem Freitag vermisst wurde. Sie wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag von einem Jäger in einem Schuppen neben der Verbindungsstraße zwischen Gossenzugen und Gauingen/Zwiefalten dehydriert und unterkühlt aufgefunden. Zur weiteren medizinischen Betreuung wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. (az)

