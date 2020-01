vor 43 Min.

Viele Ehrenmitglieder und Maskottchen für die Musiker

Der Steinheimer Verein besteht zu 40 Prozent aus Ehrenmitgliedern – und ist auf Spenden und Nachwuchs angewiesen. Jetzt soll ein Maskottchen her.

Von Inge Pflüger

Das gab es noch nie – solch große Lobeshymnen vom eigenen Dirigenten. Diese gingen an die aktiven Frauen und Männer in der Steinheimer Musikkapelle. Zugleich wartete Dirigent Joachim Plocica während der Jahreshauptversammlung mit einer Idee beziehungsweis Vision auf: Der Verein sollte sich künftig mit einem Maskottchen, der beliebten Fernsehmaus gleich, in der Öffentlichkeit präsentieren und damit Kinder und Vereine für die Musik zu begeistern.

Vereinsvorsitzender Johannes Stern fand diesen Vorschlag eine „schönen Idee“. Nun gilt es, sie in die Tat umzusetzen. Nicht nur die jungen Leute sollen nämlich mithilfe der „Maus“ für Engagement im Steinheimer Verein motiviert werden, sondern die bestehende Bindung zu den örtlichen Vereinen soll allgemein noch enger werden.

„Best off“ hieß das Motto des vergangenen Jahres, das dem musikalischen Leiter und Dirigent Joachim Plocica gewidmet wurde. Unumstritten: in den vergangenen zehn Jahren führte er die Steinheimer zu großen Erfolgen. Plocica selbst fasste in der Versammlung sein Lob so zusammen: „Meine Musikantinnen und Musikanten hätten sich eigentlich fürs Jahreskonzert das Probenwochenende sparen können, denn alles lief bestens.“ Grund genug, dass die Kapelle aufgrund ihres Könnens im August 2020 wieder in der Dirigenten-Heimat, der württembergischen Gemeinde Erlenbach, beim Weinfest einen Gastauftritt hat.

Musikverein Steinheim hat eine junge Vorstandsmannschaft

Vor einem Jahr wurde der junge Vorstand mit Johannes Stern an der Spitze gewählt. Mit Elan trat er in die Fußstapfen seiner erfolgreichen Vorgänger-Mannschaft. Speziell dankte der Vorsitzende dem traditionell anwesenden Oberbürgermeister Gerold Noerenberg, dass sich dieser als Vermittler für die erhaltene Sparkassenspende in Höhe von 3000 Euro einsetzte. Im Jahr 2019 konnte denn auch ein kleiner Gewinn eingefahren werden. Aber: „Wir hatten ein sparsames Jahr und keine große Anschaffungen“, schränkte der Vorsitzende ein.

Nach Berichten, die über ein arbeitsreiches Jahr Auskunft gaben, viel Lob und Ehrungen – unter anderem der acht fleißigsten Probenbesucher – verwies Stern auf die Tatsache, dass von den 177 Vereinsmitgliedern heute schon 40 Prozent Ehrenmitglieder sind. Diese müssen demnach keinen Mitgliedsbeitrag bezahlen oder keinen Eintritt zu vereinsinternen Veranstaltungen, deshalb sei der Verein auch künftig auf Spenden angewiesen – und natürlich auf Nachwuchs. „Wir freuen uns über jedes neue Mitglied ob Jung oder Alt, ob aktiv oder passiv.“

