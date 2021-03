06:00 Uhr

Viele Großfestivals sind schon abgesagt - das Ulmer Zelt wartet weiter ab

Plus Das lange Warten dauert an: Immer noch bleibt unklar, wie das Ulmer Zelt im Jahr zwei der Pandemie stattfinden kann.

Von Veronika Lintner

Ulm Die jüngsten Einträge auf der Facebook-Seite des Ulmer Zelts wirken fast wie ein kleines Mahnmal im Kultur-Lockdown: Ein Schwarz-weiß-Bild des Festivals erinnert daran, dass zuletzt am 6. Juli 2019 eine Veranstaltung im Zelt über die Bühne ging. Die Festival-Macher machen hier auch auf eine Aktion aufmerksam – eine „Mahnwache zum Jahrestag des Veranstaltungslockdown“ vor dem Ulmer Münster, die war am 13. März. Und trotzdem steht knapp darunter auch eine klare Ansage, gepostet Mitte Februar: „Auf jeden Fall wollen wir in diesem Jahr das Ulmer Zelt stattfinden lassen!“ Doch wie läuft die Planung? Gibt es in diesem Jahr die 34. Ausgabe des Festivals in der Friedrichsau? Oder fällt sie ins Wasser – wie 2020?

"Rock am Ring", "Hurricane", "Southside" - sagt auch das "Ulmer Zelt" ab?

„Rock am Ring“, „Hurricane“, „Southside“: Viele Großfestivals in Deutschland sind für dieses Jahr schon abgesagt. Fragt man den Pressesprecher des Zelts, Adrian Büsselmann, hat da das Ulmer Fest aber zumindest einen Vorteil: Ein Riesenpublikum wie bei „Rock am Ring“ zieht das Zelt nicht an und die einzelnen Events und Zuschauermengen verteilen sich über viele Tage. Einen möglichen Nachteil sieht Büsselmann aber auch: Da die Konzerte und Kabarett-Abende unterm Zeltdach stattfinden, fällt das Festival nicht in die Kategorie Freiluft und „Open Air“. Das könnte – eventuell – ein entscheidender Faktor im Rahmen der Regellockerungen werden.

Vom 19. Mai bis zum 3. Juli soll das Festival steigen, dennoch äußert sich Büsselmann mit Vorsicht. Er erklärt, dass sich zu vieles noch in der Schwebe befinde, er könne aktuell nicht mit Sicherheit sagen, welche Sänger, Musiker, Kabarettisten wohl im Zelt auftreten würden. Sehr wahrscheinlich sei aber, dass nationale Künstler das Programm bestreiten würden: „Internationale Einreisebeschränkungen wird es weiter geben. Alles andere würde an ein Wunder grenzen.“ Die Ulmer Jazzrocker von Kraan haben in ihrem Kalender jedenfalls schon einen Termin für ihr Zelt-Konzert eingetragen – 25. Juni.

Kraan rechnet mit Konzert: Kann das Ulmer Zelt 2021 stattfinden?

Vor dem Start stünde aber erst einmal viel Arbeit an. „Der Aufbau für das Festival ist für uns nicht alleine möglich, das ist ein großer Aufwand. Auch da müssten wir dann auf die Einhaltung aller Corona-Regeln achten.“ Basis und Stütze des Ulmer Zelts ist ein Träger- und Förderverein. „Viele Ehrenamtliche helfen hier mit und da gibt es natürlich auch nicht unendliche Ressourcen“, sagt Büsselmann. Trotzdem betont er, wie stark der Rückhalt unter den Helfern sei. In den kommenden Tagen gibt es wieder ein virtuelles Vereins-Treffen. Dann geht es wieder um Pläne, Vorhersagen, Hoffnungen für das Ulmer Zelt 2021. (veli)

