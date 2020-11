vor 32 Min.

Vier weitere Tote in Laichingen: So ist die Corona-Lage in den Seniorenheimen im Alb-Donau-Kreis

In mehreren Seniorenheimen im Alb-Donau-Kreis gibt es Corona-Fälle. Jetzt vermeldet das Landratsamt weitere Todesfälle im Pflegeheim in Laichingen.

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Laichingen sind vier weitere Bewohner des Hauses gestorben. Die Zahl der Verstorbenen, die positiv auf das Virus getestet worden waren, erhöhe sich damit auf 21, teilte das Landratsamt am Montagabend mit. Auch im Kurt-Christian-Planck-Spital in Blaubeuren sei zwischenzeitlich ebenfalls ein infizierter Bewohner verstorben.

So ist nach Angaben des Landratsamtes die derzeitige Lage in den von Corona-Ausbrüchen betroffenen Pflegeheimen in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis:

Hinweis: Bei der Gesamtzahl der Infektionsfälle pro Heim handelt es sich um eine kumulative Angabe, also um die Anzahl der Personen, die seit Beginn des Ausbruchs positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Ein Teil dieser Personen kann bereits wieder genesen sein.

Karl-Christian-Planck-Spital in Blaubeuren

Im Karl-Christian-Planck-Spital hat sich die Zahl der Corona-Infizierten weiter erhöht: 14 weitere Bewohner sowie eine zusätzliche Person aus dem Bereich Personal wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Damit sind nach derzeitigem Stand dort 39 Bewohner und acht Mitarbeitende infiziert. Ein Bewohner ist in Folge der Infektion mit dem Coronavirus verstorben.

Pflegeheim Sonnenhof in Langenau

In diesem Pflegeheim haben sich zwei weitere Bewohner sowie zwei zusätzliche Arbeitskräfte infiziert. Damit sind aktuell sechs Mitarbeitende und acht Bewohner an Covid-19 erkrankt.

AWO-Pflegeheim in Ulm (Seniorenzentrum Weststadt)

In dieser Einrichtung wurde eine weitere Arbeitskraft positiv auf das Coronavirus getestet. Damit sind aktuell drei Mitarbeitende infiziert.

Seniorenzentrum in Ulm-Wiblingen

Auch aus diesem Pflegeheim wurden weitere Ansteckungen gemeldet. Die Zahl der infizierten Bewohner hat sich um sechs weitere Fälle auf insgesamt zehn erhöht. Außerdem wurden zwei weitere Mitarbeitende positiv getestet, womit die Anzahl an Fällen innerhalb des Personals auf vier gestiegen ist.

Seniorenzentrum Blaustein

Im Seniorenzentrum Blaustein hat sich die Zahl der Covid-19-Fälle um drei weitere infizierte Bewohner und zwei zusätzliche Ansteckungen unter den Mitarbeitenden von insgesamt 54 auf 59 erhöht. Damit sind 41 Bewohner und 18 Mitarbeitende am Coronavirus erkrankt. Sechs der positiv getesteten Bewohner sind verstorben.

Clarissenhof in Ulm-Söflingen

Aus dem Clarissenhof in Söflingen wurde ein weiterer positiv getesteter Bewohner gemeldet. Hier sind nach aktuellem Stand zwei Bewohner und zwei Mitarbeitende positiv auf Corona getestet worden.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen