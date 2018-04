vor 16 Min.

Vöhringen soll blühen

Sie schaffen Lebensraum für Insekten: In der Stadt Vöhringen sollen in diesem Jahr möglichst viele Wildblumenwiesen blühen.

Um Lebensraum für Insekten zu schaffen, entstehen in der Stadt an möglichst vielen Plätzen bunte Wiesen.

Von Madeleine Schuster

Sie sehen nicht nur hübsch aus, sondern bieten vielen Tieren auch Nahrung: Wildblumenwiesen im Garten oder auf öffentlichen Plätzen schaffen einen kunterbunten Lebensraum. „Blühende Landschaft durch artenreiche Wildblumenwiesen“ heißt deshalb eine Aktion, die der Landkreis Neu-Ulm ins Leben gerufen hat (wir berichteten). Kommunen können sich daran beteiligen – und Flächen für Wildblumen bereitstellen. Und auch in Vöhringen sollen Ringelblumen, Mohn und Co. in diesem Jahr an möglichst vielen Plätzen blühen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sollen Flächen im öffentlichen Bereich in Wildblumenwiesen verwandelt werden, um Lebensräume für Bienen, Falter oder Käfer zu schaffen. An Straßenrändern, Verkehrsinseln und Grünflächen sollen in diesem Zusammenhang bunte und artenreiche Blumenwiesen entstehen.

Stadt verteilt Tüten mit Wildblütensamen

Damit es auch in den heimischen Gärten blüht, verteilt die Stadt außerdem 1000 Tütchen mit Wildblumensamen an die Bürger. Jeder Einwohner, der in seinem Garten eine kleine Blumenwiese ansähen möchte, kann sich nach Angaben der Stadt ab sofort ein Tütchen abholen. Ausgegeben werden diese im Bürgerbüro im Rathaus.

Wie Michael Angerer von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt kürzlich sagte, können bereits kleine Maßnahmen dazu beitragen, die „Vielfalt an Wildbienen, Schmetterlingen und Käfern nachhaltig zu sichern“. Dass das Insektensterben ein Thema ist, zeigten Untersuchungen: Von den 560 Wildbienenarten, die in Deutschland vorkommen, gelten 41 Prozent als gefährdet, so Angerer.

