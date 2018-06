vor 2 Min.

Volksbank ehrt Ehrenamt

Der Hauptsitz der Volksbank Ulm Biberach in Ulm.

Das genossenschaftliche Kreditinstitut zeichnet 13 Vereine und Projekte aus. 35000 Euro gehen an die Gewinner.

Zum zweiten Mal haben die Volksbank Ulm-Biberach und ihre Partner den Verantwortungspreis für ehrenamtlichen Einsatz in den Bereichen Ökologie, Ökonomie sowie Ethik und Soziales verliehen. 13 Gewinner erhielten insgesamt 35000 Euro Preisgeld.

Vorstandssprecher Ralph P. Blankenberg sagte bei der Preisverleihung, dass es der Bank eine Herzensangelegenheit sei, die Preisträger zu belohnen und ihnen eine Bühne zu bieten. Mehr als 200 Einrichtungen hatten sich beworben. Die Jury unter der Schirmherrschaft von Professor Franz Josef Radermacher wählte die 13 Gewinner aus. „Ohne die Verantwortung, die Menschen tagtäglich füreinander übernehmen, würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren“, betonte Radermacher. Die jeweils ersten Plätze honorierte die Volksbank mit 5000 Euro, die zweiten wurden mit je 2500 Euro belohnt und die jeweils dritten mit 1500 Euro.

Der erste Preis in der Kategorie Ökologie ging an die Ortsgruppe Einsingen des Schwäbischen Albvereins. Über Platz zwei freute sich das Netzwerk der Fachwarte und Baumwarte im Landkreis Biberach. Für ihr Engagement „Eine Ehrenrunde für den Müll“ erhielt Daniela Hammer aus Ulm den Anerkennungspreis der Jury. Einen Sonderpreis erhielt die Reitvereinigung Biberach für die ökologische Beleuchtung ihrer Reithalle.

In der Kategorie Ethik und Soziales gab es besonders viele Bewerber – und sechs Preise. Geehrt wurden die Lernpaten des Familienzentrums Neu-Ulm (erster Preis), die Zirkus- und Theaterschule Moskito Ravensburg (zweiter Preis), der Katholische Kindergarten Sulmingen und der Gesangsverein Gemütlichkeit Wiblingen e.V. (jeweils Platz drei). Sonderpreise gingen an die freiwilligen Praktiker des Evangelischen Diakonie-Verbands Ulm/Alb-Donau, die Caritas Ulm und die Kulturloge Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau-Kreis.

Für ihr Projekt „Arbeit durch Secondhand“ wurde die Neue Arbeit in Ulm mit dem ersten Platz in der Kategorie Ökonomie ausgezeichnet. Platz zwei ging an die Bürgersozialgenossenschaft Biberach. Die Johanniter-Unfall-Hilfe gewann den dritten Preis.

Vorstandssprecher Blankenberg schloss die Preisverleihung mit den Worten: „Setzen Sie bitte unbedingt Ihr tolles Engagement fort.“ (az)

