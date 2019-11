vor 42 Min.

Vollsperrung und Stau nach schwerem Unfall auf der B19

Am frühen Donnerstagmorgen hat ein Auto eine Fußgängerin auf der B19 bei Ulm erfasst. Die Frau wurde schwer verletzt.

Ein schwerer Unfall hat sich am frühen Donnerstagmorgen auf der B19 bei Ulm ereignet. Laut Polizei Ulm hat dort ein Auto eine Fußgängerin erfasst, sie wurde schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen seien keine weiteren Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt gewesen. Der Vorfall ereignete sich im Osten von Ulm, bei Haslach in Fahrtrichtung Seligweiler. Die B19 ist dort derzeit komplett gesperrt.

Vollsperrung auf der B19, Stau auf der A8 bei Ulm

Gutachter trafen gegen 7 Uhr am Unfallort ein, die Untersuchungen vor Ort werden laut Polizei bis etwa 9 Uhr andauern. Aufgrund der Vollsperrung der B19 staut sich auch auf der A8 zwischen Dornstadt und Ulm Ost der Verkehr. Der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart fließt hier zäh. (AZ)

