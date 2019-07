vor 17 Min.

Von der Bank zur Kirche: Dominic Ehehalt feiert Primiz

Dominic Ehehalt feiert am Sonntag in der Wullenstetter Pfarrkirche seinen ersten Gottesdienst nach seiner Priesterweihe.

Dominic Ehehalt aus Wullenstetten feiert am Sonntag seinen ersten Gottesdienst in der örtlichen Pfarrkirche. Er erzählt, warum er Priester werden wollte.

Von Angela Häusler

In der Wullenstetter Pfarrkirche herrscht am kommenden Sonntag großer Bahnhof, denn es steht mit einer Primiz ein hohes Fest an. Dominic Ehehalt feiert damit eine Woche nach seiner Priesterweihe seinen ersten Gottesdienst in der Kirche seiner Kindheit und Jugend. Mit feierlicher Messe am Vormittag, Sektempfang im Katharinenhaus und Dankandacht am Abend begeht die Gemeinde die Primiz des 32-Jährigen, den viele Kirchgänger noch als Ministrant kennen.

Christus zu den Menschen zu bringen, das hat sich der Jungpriester für sein künftiges Wirken vorgenommen. „Gott ist treu: Wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten – Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit“, diesen Primizspruch aus dem biblischen Brief des Apostels Paulus an die Korinther hat sich Ehehalt für die Priesterweihe ausgesucht. Diese fand am vergangenen Sonntag im Augsburger Dom statt, der Wullenstetter wurde gemeinsam mit zwei anderen Diakonen von Bischof Konrad Zdarsa geweiht. Als Priester seien sie „lebendige Zeugen für die bleibende Gegenwart unseres Herrn zur Erleuchtung, zur Stärkung und zum Heil der Menschen“, fasste der Bischof dabei den zukünftigen Dienst der Neugeweihten zusammen. „Es war sehr beeindruckend“, sagt Ehehalt über die feierliche Zeremonie, zu der auch zahlreiche Freunde und Gemeindemitglieder aus Senden gekommen waren, „und das hat mich besonders gefreut“. Seine Heimatprimiz in Wullenstetten wolle er auch als Glaubensfest für die Gemeinde begehen, betont er nun.

Dominic Ehehalt war als Ministrant tätig

Dem katholischen Glauben war der Primiziant bereits als Kind verbunden, er gehörte lange zu den Wullenstetter Ministranten und wurde später auch in den Pfarrgemeinderat gewählt, fungierte dort als Jugendvertreter. Am Gemeindeleben mitzuwirken habe ihm immer Spaß gemacht, sagt Ehehalt heute, und es sei deutlich zu spüren gewesen, „dass die Kirche jemanden braucht“.

Doch an ein Theologiestudium dachte er zunächst nicht, sondern machte nach dem Abitur eine Ausbildung zum Bankkaufmann und Bankfachwirt, ließ sich zum Finanzberater weiterbilden. Diese Arbeit habe ihm gefallen, erzählt Ehehalt, doch er fühlte sich immer mehr „angesprochen von Gott, es gab so eine Sehnsucht“. Mehrere Jahre zogen sich die Überlegungen hin, sich ganz der Kirche zu widmen. Er machte sich die Entscheidung für diese Berufung nicht leicht, es würde ja eine ganz andere Lebenswelt auf ihn warten. Dann machte er Nägel mit Köpfen. „Ich weiß noch, wie mit der Hauspost mein Aufhebungsvertrag kam“ erinnert er sich an die letzte Zeit in der Bank. Familie und Freunde haben seine Entscheidung positiv aufgenommen, ihn bestärkt.

Ehehalt arbeitet in Mindelheim weiter

Es folgten acht Jahre der Ausbildung – ein Theologiestudium in Augsburg und Wien und das Priesterseminar in Augsburg. Vor allem das Seminar habe ihn ihm Glauben reifen lassen, sagt Ehehalt, „es hat meine Christusbeziehung geprägt, das sind Dinge, die einen später tragen“. Im vergangenen Jahr wurde Ehehalt zum Diakon geweiht, er arbeitet derzeit in der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim mit. Anders als normalerweise üblich, wird er seine Stelle nach der Priesterweihe vorerst nicht wechseln, sondern ein Jahr in Mindelheim weiterarbeiten, wo er unter anderem für die Arbeit mit Kommunionkindern und Ministranten zuständig ist. Wo er die restlichen drei Jahre als Kaplan verbringen wird, weiß Ehehalt noch nicht.

Die Primiz ist am Sonntag, 7. Juli, 9.30 Uhr in der Pfarrkirche Wullenstetten. Der Gottesdienst wird über Bildschirm ins Katharinenhaus übertragen. Die Dankandacht mit Einzelprimizsegen beginnt um 17.30 Uhr. Nachprimizen finden am Donnerstag, 18., in Marienfried und Sonntag, 28. Juli, in Mindelheim statt.

