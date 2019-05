vor 22 Min.

Vorträge zur Karikaturen-Schau

Zwei Wochen lang gibt es noch Bilder und Rahmenprogramm zum Klima

Die Karikaturenausstellung „Glänzende Aussichten“, die derzeit in Weißenhorn gastiert, biegt auf die Zielgerade ein. Noch bis Freitag, 14. Juni, sind 99 Karikaturen zu Klima, Konsum und anderen Katastrophen in Einrichtungen und Geschäften im Rathaus zu sehen. Das Rahmenprogramm zu der Schau sieht im Juni noch drei Veranstaltungen vor.

Die katholische Arbeitnehmerbewegung Weißenhorn (KAB) konnte Referentin Susanne Hirschberger aus Memmingen dafür gewinnen, am Dienstag, 4. Juni, über eine Partnerschaftsreise der KAB nach Uganda in Ostafrika zu berichten. Hirschberger stellt auch einen Forderungskatalog vor, wie die Welt sinnvoll den Fluchtursachen begegnen kann. Beginn ist um 19.30 Uhr im Augustana-Zentrum, Schubertstraße 18. Der Bio-Landwirt Stefan Kreppold, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft in Bayerisch-Schwaben, hält am Mittwoch, 5. Juni, um 19 Uhr im Christophorus-Haus, Bahnhofstraße 11, einen Vortrag zum Thema „Brauchen wir eine Agrarwende?“.

Weltmusik im wahrsten Sinne des Wortes ist am Freitag, 7. Juni, im Haus der Begegnung St. Claret zu hören. Veronica Gonzalez lässt Einflüsse aus allen Ecken der Erde in ihre Musik einfließen. Gonzalez bildet zusammen mit den Instrumentalisten Markus Büttner und Victor Mamani ein Trio. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. (az)

