27.02.2020

Wahlpodium zur Landratswahl im Kreis Neu-Ulm hier live mitverfolgen

Drei Kandidaten wollen Landrat des Kreises Neu-Ulm werden. Vorab stellen sie sich unseren Fragen bei der Podiumsdiskussion in Weißenhorn.

Wenn der Landrat mit seinen beiden Mitbewerbern um den Chefsessel im Landratsamt diskutiert, können Sie „live“ dabei sein. Am Dienstag, 3. März, um 19 Uhr stellen sich Thorsten Freudenberger ( CSU), Susanna Oberdorfer-Bögel ( Freie Wähler) und Ludwig Ott (Grüne) in der Fuggerhalle Weißenhorn den Fragen der Moderatoren sowie denen des Publikums. Für alle, die nicht direkt dabei sein können oder wollen, haben wir wieder einen Live-Videostream eingerichtet: Die komplette Veranstaltung wird von der ersten Minute hier live übertragen.

Livestream: Podiumsdiskussion in der Fuggerhalle Weißenhorn

Wenn sie aber wirklich nah dran sein wollen am Geschehen, kommen Sie in nach Weißenhorn. Angesichts des großen Interesses – in anderen Landkreisen besuchten bis zu 1000 Menschen die örtlichen Podiumsdiskussionen – findet das Landratspodium 2020 in der Fuggerhalle statt. Dort haben bis zu 1000 Menschen Platz. Veranstaltet wird die Diskussion von der Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung zusammen mit der Südwest Presse. Die Fragen stellen die Redaktionsleiter Ronald Hinzpeter (NUZ/IZ) und Matthias Stelzer (SWP).

Gerne können Sie uns auch Fragen zuschicken, welche die Moderatoren am 3. März stellen sollen. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@nuz.de mit dem Stichwort „Podiumsdiskussion Weißenhorn“. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und wir freuen uns auf Sie! (az)

