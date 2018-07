vor 57 Min.

Waldbrände: Wie gut sind unsere Feuerwehren gerüstet?

Die Gefahr von Waldbränden in der Region ist hoch.

Seit Jahren war die Lage in der Region nicht mehr so ernst wie jetzt. Der Kreisbrandrat ist wegen der Hitzewelle besorgt – und wachsam.

Von Jonathan Mayer

Seit Wochen hält die Hitzewelle ganz Europa fest im Griff. Vielerorts hat das verheerende Auswirkungen: In Griechenland tobte ein Waldbrand nahe Athen, viele Menschen mussten sterben. Und auch in Brandenburg kämpften Helfer gegen die Flammen. Ein Feuer bei Ingstetten am Montag, bei dem bekanntlich zwei Landwirte beherzt eingriffen und ein brennendes Feld löschten, zeigt: Die Gefahr besteht auch im Landkreis. Ohne die Löschaktion der Männer hätten die Flammen womöglich auf den nahen Wald übergegriffen.

Die Regierung von Schwaben hat wegen der Situation bereits Beobachtungsflüge angeordnet (wir berichteten). Die starten unter anderem auch vom Flugplatz in Illertissen. Aber was passiert, wenn tatsächlich ein Brand entdeckt wird? Sind die Feuerwehren im Landkreis Neu-Ulm gegen Waldbrände ausreichend gewappnet?

Kreisbrandrat Bernhard Schmidt hat die Lage im Blick. Er äußert besorgt: „Die Bedrohung im Landkreis ist sehr ernst zu nehmen.“ Schon am Montag habe die Regierung von Schwaben die Beobachtungsmissionen verlängert. „Wir haben dieses Jahr eine Sondersituation. Die Wälder und der Boden sind wegen des heißen Sommers stark ausgetrocknet“, sagt Schmidt. In den Vorjahren sei die Lage nicht ganz so schlimm gewesen. Deshalb hoffe er auf die Umsicht jedes einzelnen Spaziergängers im Wald. Denn ein weggeworfener Zigarettenstummel könne sich schnell zu einem Flächenbrand entwickeln.

Für den Fall, dass ein Waldbrand entdeckt wird, sieht er die Feuerwehren in der Region gewappnet. „Wir sind gut ausgerüstet und immer bereit.“ Im Notfall könne sogar mit einem Löschhubschrauber gearbeitet werden, der dann aus Kempten anfliegt und Wasser über dem Brandherd abwirft. Zudem gebe es im Notfall Unterstützung aus dem Rest Bayerns und aus Baden-Württemberg. „Wenn gar nichts mehr hilft, können wir auch Hilfe aus Österreich bekommen“, ergänzt der Kreisbrandrat. Auch mit Wassermangel, womit viele Länder im südlichen Europa zu kämpfen haben, hätten die Feuerwehrleute im Landkreis keine Probleme. „Die Flüsse und Bäche führen noch genug Wasser, da können wir im Ernstfall abpumpen.“

Trotzdem sagt Schmidt: „Ein brennender Wald ist immer eine besondere Herausforderung für die Einsatzkräfte. Vor Ort gibt es keine Wasserleitungen oder Löschwasserspeicher. Das macht es für uns deutlich schwerer.“ Zudem sei die Belastung für jeden Helfer in einer solchen Situation enorm. Denn der dichte Rauch und die Hitze zehrten an den Feuerwehrleuten. Im Gegensatz zu Brandenburg sieht der Kreisbrandrat im Landkreis Neu-Ulm aber natürliche Vorteile: „Wir haben hier Mischwälder. Die sind weniger gefährdet als die reinen Nadelwälder im Norden.“

Schmidt hofft darauf, dass sich die Lage bald bessert. Denn ab heute soll es wieder Gewitter geben. „Vielleicht ist es dann endlich weniger trocken.“ Doch so recht daran glauben will er nicht. „Wir müssen abwarten. Die Gewitter in den letzten Wochen waren meist auch nur kurz und lokal sehr begrenzt.“

