War der Angriff auf Afrikaner in Ulm politisch motiviert?

Nach der Attacke auf einen Besucher des Bürgerhauses Mitte ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Es besteht der Verdacht, dass die Tat politisch motiviert war.

Von Michael Ruddigkeit

Der bewaffnete Angriff auf Gäste des Bürgerhauses Mitte in Ulm am Wochenende hatte möglicherweise einen extremistischen Hintergrund. Deshalb hat die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stuttgart den Fall übernommen. Sie ist für Ermittlungen bei politisch motivierten Straftaten zuständig. „Es gibt gewisse Verdachtsmomente, denen wir jetzt nachgehen“, sagte der Pressesprecher der Anklagebehörde, Heiner Römhild.

Mit Messer, Schlagring und Pistole bewaffnet

Wie berichtet, hatte sich der Tatverdächtige, ein 50-jähriger Mann, am späten Samstagabend über den angeblichen Lärm aus dem Bürgerhaus in der Schaffnerstraße beschwert. Laut Polizei bewaffnete er sich mit einem Einhandmesser und einem Schlagring. Dann gurtete er sich eine Druckluftwaffe im Holster um und stellte die Feiernden zur Rede. Schließlich gab er aus der Softair-Pistole, in der sich Plastikkugeln befanden, mindestens einen Schuss auf einen 51-jährigen Besucher des Bürgerhauses ab. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Schließlich gelang es den anderen Gästen, den Angreifer zu überwältigen und der alarmierten Polizei zu übergeben.

Regelmäßiges Treffen von Afrikanern im Ulmer Bürgerhaus Mitte

Bei der Veranstaltung im Bürgerhaus Mitte handelte es sich um ein regelmäßig stattfindendes Treffen einer Gruppe von Afrikanern. Der 50-jährige Tatverdächtige hatte vor der Attacke am Samstagabend die Polizei gerufen, weil es ihm zu laut war. Daraufhin sei eine Streife dorthin gefahren, habe mit den Leuten geredet, und man habe sich darauf geeinigt, die Veranstaltung zu beenden, sagte Wolfgang Jürgens, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ulm. Kurz nachdem die Beamten wieder gefahren seien, habe der Mann erneut vor der Tür des Bürgerhauses gestanden. „Dann kam es zu dieser Eskalation.“

Tatverdächtiger drohte, mit Rockergang wieder zu kommen

Laut Lothar Heusohn war dies nicht der erste Vorfall. Der Vorsitzende der Zentralen Bürgeragentur Zebra, die für das Hausmanagement in der Schaffnerstraße zuständig ist, berichtete, dass der Tatverdächtige sich in den vergangenen Wochen wiederholt über Veranstaltungen im Bürgerhaus mit türkischen, arabischen oder afrikanischen Besuchern beschwert habe – und zwar massiv. Als man ihm ein Hausverbot erteilen wollte, habe er sich geweigert, seinen Namen zu sagen. Stattdessen habe er gedroht, er werde „mit seiner Rockergang“ wieder kommen.

Lothar Heusohn: Über Sicherheit in Bürgerzentren muss diskutiert werden

„Natürlich hat das für mich einen fremdenfeindlichen Hintergrund, was denn sonst? Es ist zum wiederholten Male passiert, und jetzt vehement“, sagte Heusohn. „Ohne in Alarmismus zu verfallen, darf man das nicht bagatellisieren“, forderte der langjährige Fachbereichsleiter für Politik, Gesellschaft und Umwelt der Volkshochschule Ulm. „Für mich ist das in höchstem Maße alarmierend.“ Heusohn ist überzeugt: „Das hätte in jeder anderen öffentlichen Einrichtung passieren können.“ Es müsse nun darüber diskutiert werden, wie die Sicherheit in den städtischen Bürgerzentren gewährleistet werden könne.

Ulmer Polizei beschlagnahmte Machete, Armbrust und andere Waffen

Nach Angaben von Erstem Staatsanwalt Heiner Römhild ist der Tatverdächtige bislang noch nicht als politischer Straftäter in Erscheinung getreten. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung haben Polizisten eine Reihe von Waffen entdeckt und beschlagnahmt. Darunter waren mehrere Druckluftwaffen, eine Machete, eine Armbrust und eine Saufeder, ein Spieß zur Jagd auf Wildschweine. Gegen den 50-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

