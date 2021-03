vor 3 Min.

Warum ein Ulmer Plattenlabel jetzt nach Australien expandiert

Gitarrenlastige Rockmusik - die will das Ulmer Label El Puerto Records jetzt auch in Australien vermarkten.

Plus Das Ulmer Plattenlabel El Puerto Records, das Rocker wie David Reece und Alice Coopers Tochter präsentiert, baut sich eine Vertretung in Australien auf.

Von Stefan Kümmritz

Das Platten-Label El Puerto Records nennt sich Ulmer Label, dabei hat es seinen Hauptsitz in Gerstetten auf der Ostalb. Aber die Macher wohnen an drei verschiedenen Orten rund um die Münsterstadt, die somit zu ihrem Mittelpunkt wurde: die beiden Label-Gründer Torsten Ihlenfeld und Bernd Stelzer in Gerstetten beziehungsweise Bellenberg und der Verantwortliche für Promotion und Pressearbeit, Matt Bischof, in Langenau. Das Trio hat sich der Rock- und Metal-Musik verschrieben - Bischof nennt die Ausrichtung "gitarrenorientierte Musik" - und so ist es kein Wunder, dass es zahlreiche Bands aus diesem Genre unter Vertrag hat. Und beileibe nicht nur Gruppen aus der Region, sondern aus Mitteleuropa und den USA zum Beispiel. Darunter auch den früheren Sänger von Accept, David Reece, die Tochter von Alice Cooper, Calico, oder Steffi Stuber, die bei der Sendung "Voice of Germany" mitmachte. Nun weitet El Puerto Records - das Label existiert erst seit 2014 - sein Engagement bis nach Australien aus.

Auch die Tochter von Alice Cooper ist bei El Puerto Records unter Vertrag

Der australische Markt wurde für die drei "Ulmer" interessant, als sie Kontakt zum Deutschen Michael Lüders fanden, der schon länger in Sydney lebt, intensiver Kenner der Szene und sehr engagiert ist sowie unter anderen die Festivals unter dem Namen "Metal United Worldwide" organisiert. "Die finden in rund 80 Ländern statt, wenn nicht gerade Corona herrscht, sind aber in Deutschland noch nicht so bekannt", wie Bischof berichtet. "Hierzulande gab es ein solches Festival bisher nur in Berlin. Aber das Ganze ist eine richtig große Geschichte."

Vertrieb und Promotion sind beim "Piratenlabel" - so der ans Logo mit einem Totenkopf und zwei gekreuzten Säbeln angelehnte selbst gewählte Begriff - El Puerto Records schon länger global angelegt, aber nun eröffnen sich für dieses neue Möglichkeiten. Michael Lüders ist jetzt Teil des Teams und wird die Vertretung in Sidney leiten. Zudem hat das Label bereits die in Europa noch unbekannte australische Band "Envenoed" unter Vertrag genommen. Damit aber nicht genug: Lüders soll auch Kontakte zum eher kleinen asiatischen Markt herstellen. "Über normale Vertriebswege kommt man kaum an diesen ran", erläutert Matt Bischof. Von Australien aus seien die Möglichkeiten deutlich besser.

Außer AC/DC: Wie rockbar ist Australien?

El Puerto Records setzen auf "die Begeisterungsfähigkeit" der australischen Rockfans, so Bischof. "Die haben eine andere Mentalität als wir. Während hier vieles nur noch glimmt, sind die Feuer und Flamme. Und was unsere Ausrichtung betrifft, ist aus Australien außer AC/DC noch nicht so viel gekommen. Dabei ist die Szene dort sehr aktiv. Und die Bands wollen gerne mal nach Europa reisen und zum Beispiel in Wacken auf der Bühne stehen und in einen Biergarten gehen. Wie das aber mit Tourneen wird, muss man angesichts von Corona einmal abwarten."

Das Plattenlabel El Puerto Records baut eine Vertretung in Australien auf

Das Ulmer Label gibt sich bisher entsprechend der Musik, die ihr Anliegen ist, weiterhin recht konservativ. Die Bands, die sie vertreten, spielen noch mit echten Instrumenten, vor allem eben mit richtigen elektrischen Gitarren. Produziert wird auf CD, in seltenen Fällen auch auf Vinyl-Platten. "Uns liegt das sehr am Herzen und auch, dass die Bands live spielen. Wir wollen bei unserem Konzept bleiben, solange es irgendwie geht. Natürlich werden wir dabei den Digitalmarkt nicht außer acht lassen." Wie Matt Bischof weiter erzählt, bringe El Puerto Records auch während der Pandemie Scheiben heraus, so auch eine mit der Metal-Band Witchbound, "jedoch ist alles seit einem Jahr viel schwieriger und zeitaufwendiger. Aber wir scharren mit den Hufen." Das Engagement von Michael Lüders soll dem Label weiterhelfen. Der australische und asiatische Markt will von hier aus erobert sein. Die Macher des Labels vertrauen da voll und ganz dem neuen Mann im Team, der einen guten Namen genieße, wobei Bischof bekennt: "Wir kennen ihn noch nicht persönlich, nur von Videokonferenzen her."

