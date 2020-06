vor 19 Min.

Warum es im Cabaret Eden bald knallt

So sah das Cabaret Eden 2015 aus. Etwa fünf Jahre später soll es in neuem Anstrich erscheinen – und mit neuem Konzept.

Plus Das Cabaret Eden im Ulmer Osten wechselt die Besitzer. Warum die bisherigen Betreiber aufhören, wie sie die Lage der Klubszene in Ulm bewerten und wer hinter dem neuen „Lustgarten“-Konzept steckt.

Von Sophia Huber

Aktuell sind die Zustände für das Nachtleben wenig paradiesisch. Doch in der Karlstraße im Ulmer Osten wird gerade einiges dafür getan, den Garten Eden wiederherzustellen – zwar nicht durch Gott, dafür aber von den neuen Betreibern des „Cabaret Eden“. Der Klub ist kein „Corona-Opfer“, wie so manche spekulierten. Vier Jahre lang haben Roy Bichay und Michael Günzer das Eden am Laufen gehalten, zum ersten August haben die beiden den Mietvertrag gekündigt – lange bevor die Krise ein Thema war. „Die einzige Sache ist, dass wir wegen Corona zwei Monate früher aufgehört haben, weil man ja gerade nichts veranstalten darf“, sagt Bichay.

Das Cabaret Eden ist bekannt in der alternativen Klubszene

Das Eden ist bekannt für alternative DJs, Partys und Konzerte, die unterschiedliche Musikgeschmäcker bedienen, und auch kulturelle Veranstaltungen wie beispielsweise Lesungen. Dass Bichay aufhört, liege nicht daran, dass er nicht mit Leidenschaft dabei gewesen war, „sondern nicht mehr in der richtigen Lebensphase“ sei. Das Eden war sein Nebenjob, hauptberuflich ist er Architekt und hat eine Familie mit zwei Kindern. Hauptsächlich wegen der Musik sei er damals mit eingestiegen – denn Bichay ist auch als DJ bekannt. Mit 41 Jahren fühle er sich jetzt ein bisschen zu alt, um in der Klubszene zu arbeiten. „Zuletzt war ich auch eher tagsüber da und hab mich um alles im Hintergrund gekümmert.“

Ulm ist Bichays Ansicht nach nie die große Kulturstadt gewesen. Die Stadtverwaltung habe lange wenig Wert auf die Klubszene gelegt oder gezeigt, dass ihr es wichtig sei. „Mittlerweile ist etwas möglich als noch unter Ivo Gönner“, sagt der 41-Jährige. „Es gibt etwas mehr Unterstützung, wie man am aktuellen Beispiel Liederkranz beziehungsweise Gleis44 sieht.“ Doch dass man eine Vergnügungssteuer zahlen müsse, weil man Unterhaltung anbietet, findet er immer noch eine Frechheit. Es sei in der Gastro- und Klubszene schwer, etwas komplett Neues hochzuziehen: „Bürokratie und Aufwand sind einfach zu groß.“

Disco-Verhalten der Leute hat sich verändert

Außerdem habe sich das Disco- und Ausgehverhalten der Leute geändert. „Vor Tinder ist man in den Klub gegangen, um jemanden kennenzulernen“, sagt Bichay. Auch ein reiner Hip-Hop-Klub würde in Ulm nicht laufen. „Das was bei uns im Eden geboten wurde, geht schon über die provinzielle Kleinstadt hinaus. Und deswegen ist es gut, dass es weitergeht und über den Tellerrand geschaut wird.“ Ohne Tinder, aber dafür mit echter Lust.

„Bald knallt’s“ steht seit einigen Tagen auf der Facebook-Seite des Klubs. Einige Eden-Fans rätseln in den Kommentaren: „Wer knallt wen?“, fragt zum Beispiel ein Nutzer. Einen Tag später wird ein neues Titelbild hochgeladen: Das Motiv darauf (auch oben im Bild) ist angelehnt an das Werk „Der Garten der Lüste“ des niederländischen Künstlers Hieronymus Bosch. Auf dem dreigeteilten Gemälde wird unter anderem die Verführung von Adam und Eva im Paradies dargestellt. Das Bild auf Facebook, das von Michael Günzer, einem der ehemaligen Betreiber gestaltet wurde, verrät auch den neuen Namen: Aus dem Cabaret Eden wird, zumindest vorerst, der „Lustgarten Eden“. Der Name spiegelt nicht nur einen Teil der Geschichte des Edens wider, das früher ein Stripklub war, sondern auch ein neues Konzept.

Ein Teil des neuen Plakates für die Neueröffnung des „Lustgarten Eden“. Einer der ehemaligen Betreiber, Michael Günzer hat das Bild entworfen, nach einer Vorlage des berühmten dreigeteilten Gemäldes „Der Garten der Lüste“ von Hieronymus Bosch. Bild: Michael Günzer

Im neuen Lustgarten soll es Kunst und Speisen geben

Die geheimnisvolle Spur führt zu Cora Schönemann, die in der Ulmer Kunstszene keine Unbekannte ist. Zusammen mit ihrem Mann Klaus Erb, der zugleich der früherer Betreiber und Vermieter des Gebäudes ist, bereitet Schönemann den großen Knall im „Lustgarten“ vor. Sie möchte noch nicht zu viel verraten, doch die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Das Paar verpasst dem Eden gerade einen neuen Anstrich, wie Erb am Telefon erzählt. „Wir richten auch den Außenbereich und die Terrasse her“, sagt er. Dort entsteht der neue Lustgarten. Neben kulinarischen Verführungen soll es auch Kunst geben. Schönemann ist (Performance-)Künstlerin und trat vor Kurzem zusammen mit Marc Hautmann unter dem Duo „schöne Haut“ im Schaufenster der „Haus der Dinge“ auf. Sie verrät bereits, dass das Duo bei der Ulmer Kulturnacht im neuen „Lustgarten Eden“ auftreten wird: „Fremde Früchtchen“ ist das Thema. Die Künstler werden den Sündenfall inszenieren und süße Säfte gibt es auch.

