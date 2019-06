vor 17 Min.

Was könnte das Webereigelände am besten genutzt werden?

Das Gelände, auf dem die ehemalige Weberei betrieben wurde, liegt schon lange brach. Was kann man auf der großen Fläche in bester Sendener Lage entwickeln? Dazu sammelten Fachleute und Bürgermeister anderer Kommunen bei einer Tagung Ideen.

Bürgermeister und Fachleute aus ganz Deutschland sprechen bei einer Tagung über das Potenzial des Geländes. Ein Experte rät: Senden sollte die Arbeitergeschichte in den Fokus stellen.

Von Angela Häusler und Carolin Lindner

Der demografische Wandel wird die Gesellschaft verändern – auch deswegen ist er ein lokales Thema. Wie die Städte darauf reagieren können, dies war ein Thema einer Fachtagung in Senden. Organisiert wurde diese von der Körber-Stiftung, die sich mit dem demografischen Wandel befasst. Deren Vertreter sowie Bürgermeister und Fachleute aus ganz Deutschland haben in den vergangenen zwei Tagen Senden besucht – um sich im Speziellen das Webereiareal anzusehen.

In einer Infoveranstaltung für Bürger am Donnerstagabend hob Sozialwissenschaftler Konrad Hummel das Potenzial des Geländes hervor. Eine veränderte Nutzung von Gebäuden oder Gebieten nennt sich im Städtebau auch „Konversion“. Und für genau solche Entwicklungen ist Referent Hummel Fachmann, arbeitet er doch als Konversions-Beauftragter der Stadt Mannheim, die seit Jahren ein ehemaliges Militärgelände der US-Armee quasi neu erfinden und mit Leben füllen muss. Das ist mit über 500 Hektar zwar um ein Vielfaches größer als das Webereiareal, Impulse für die Illerstadt konnte Hummel bei seinem Vortrag aber dennoch geben.

Fachmann Hummel: Viele Potenziale für Weberei

„Hier schlummern viele Potenziale“, sagte der Fachmann über die Weberei und betonte, wie bedeutsam der demografische Wandel für die aktuelle Stadtplanung sei. Neben Barrierefreiheit spiele auch die künftige Heterogenität, also die vielfältige Bewohnerschaft der Städte, eine entscheidende Rolle. Menschen unterschiedlicher Kulturen, Lebensstile, Einkommensverhältnisse oder Altersstruktur lebten nebeneinander. „Sich da zu einigen, ist ein Kraftakt, die Städte der Zukunft sind eine einzige soziale Baustelle.“ Stets müsse zu Beginn einer Umnutzung die Frage gestellt werden, inwiefern das betreffende Areal der Stadt im Ganzen dienlich sein könne. Also etwa, welche Bevölkerungsgruppen das zu gestaltende Gebiet anziehen soll. „Es braucht eine offensive Strategie, sich die Weberei als Herzstück von Senden vorzustellen, das sogar die Ulmer anlockt“, sagte der Experte. Eine Stadtverwaltung sei damit allein überfordert. Doch auch Investoren sollte die Entwicklung nicht überlassen werden, hätten diese doch in erster Linie die Rendite im Blick. So riet Hummel, eine Entwicklungs- oder Wohnungsgesellschaft einzuschalten, die „dynamischer vorgehen kann“.

Gleichzeitig sei auch die Geschichte zu beachten, im Falle Sendens etwa die der Weberei und der Wasserkraft an der Iller. Die Stadt sei „keine kuschelige Allgäustadt wie Kempten“, sagte Hummel, auch keine Metropole, sie sei aber stets mitbetroffen von der Dynamik des Ulmer Raums. Doch bei der Nutzung der Weberei verkomplizieren die Verordnungen des Denkmalschutzes die weitere Planung. Auch brauche es noch eine Untersuchung des Bodens auf Altlasten, betonte SPD-Fraktionschef Georg Schneider. Eine reine Wohnnutzung des Areals, meinte Hummel, „wäre völliger Quark“ Der Fokus müsse auf die Historie von Senden und Ay als Arbeitsiedlungen gerichtet werden, meinte CSU-Fraktionschef und Kreisheimatpfleger Walter Wörtz während der anschließenden Diskussion. Gerade die Arbeitergeschichte sei besonders.

Die Historie der Weberei soll ein Thema werden

Die Historie hervorzuheben, sei eine der Haupt-Ideen bei der Tagung gewesen, sagen auch Bürgermeister Raphael Bögge und Karin Haist von der Körber-Stiftung. Die Weberei biete viel Potenzial: Das Grün sei sensationell und auch der Industriekanal toll. Zudem sei die Idee gut, Seniorentreff und Kindergarten nebeneinanderzustellen. Denn obwohl die Gesellschaft altere, dürfe man nicht die anderen Generationen vergessen.

Mit der Weberei habe der Ort „ein richtiges Pfund“, sagte ein Teilnehmer aus Kassel, die Stadt habe große Gestaltungschancen. Bezüglich der Investitionen machte Hummel leise Hoffnung: Würde eine attraktive Lösung gefunden, die Geldgeber anzieht, könne am Ende der Umnutzung auch finanziell eine schwarze Null stehen. So oder so „muss man das Thema angehen“, so Bögge.

