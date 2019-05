16:56 Uhr

Was passiert neben dieser Villa im Ortskern?

Ein Investor plant drei Mehrfamilienhäuser in zentraler Lage in Pfaffenhofen. Doch zu dem Vorhaben gibt es noch viel zu besprechen.

Von Willi Baur

Intensiv beschäftigt hat sich der Bau- und Umweltausschuss des Marktgemeinderates in seiner jüngsten Sitzung mit der Bauvoranfrage eines Investors, der auf einem Grundstück an der Hermann-Köhl-Straße in Pfaffenhofen drei Mehrfamilienhäuser mit jeweils neun Wohneinheiten bauen will.

Das Gremium hat die Überlegungen grundsätzlich begrüßt, würde aber die Entwicklung eines Bebauungsplanes für den gesamten Bereich zwischen Sparkassen-Gebäude und Martinushaus bevorzugen. Deshalb hat es die Verwaltung beauftragt, dazu Gespräche mit den Grundstückseignern aufzunehmen. Sie müssten die Bauleitplanung gegebenenfalls auch finanzieren.

Insofern hat der Ausschuss wohl auch im Sinne der Genehmigungsbehörde entschieden, an die der Investor nach Aussage von Bauamtsleiter Alexander Gehr schon zuvor mit dem Wunsch auf eine erste Einschätzung des Vorhabens herangetreten war.

Demnach wäre entlang der Hermann-Köhl-Straße eine dreigeschossige Bebauung durchaus möglich. Nur füge sich das vorgelegte Konzept derzeit eben nicht in die nähere Umgebung ein. In der Tat steht auf dem besagten, ungefähr 4800 Quadratmeter großen Grundstück westlich des Martinushauses momentan noch ein Einfamilienhaus, das allerdings abgebrochen werden soll.

SPD-Rätin bezeichnet die Pläne als "Bereicherung"

Am Ratstisch nicht bekannt war, was die Eigentümer der beiden Nachbargrundstücke mit diesen und den dort vorhandenen kleineren Gebäuden vorhaben. Das soll in den angestrebten Gesprächen nun ausgelotet werden. Vorab ließ Bürgermeister Josef Walz bezogen auf das erste Bauwerk an der Straße allerdings schon mal durchblicken: „Es wäre schade, wenn die alte Villa nicht erhalten bliebe.“

Zur Planung des Investors indes bestand im Gremium nur wenig Gesprächsbedarf. Die erforderlichen Stellplätze sind Bauamtschef Gehr zufolge in einer Tiefgarage und oberirdisch nachgewiesen. Nötig seien indes noch speziell ausgewiesene Zufahrten für die Feuerwehr. Generell sollen die Wohngebäude über die Hermann-Köhl-Straße angefahren werden, beantwortete Gehr eine Frage von Ratsmitglied Maximilian Spleiß (FWG). Ein Problem sehe er dabei nicht: „Die Strecke verläuft hier gerade und ist gut einsehbar.“ Zudem herrsche bei 27 Wohneinheiten „auch nicht so viel Verkehr“.

SPD-Markträtin Hildegard Feurich-Kähn fände „eine bauliche Verdichtung in diesem Bereich toll“ und sprach von einer „Bereicherung des Ortskernes“. Fraglich sei aber, „ob die Eigentümer des Riesengrundstücks nebenan zustimmen werden“. Eine Bauleitplanung für die gesamte Fläche ergebe schon Sinn, sagte dazu der Bürgermeister, „aber nur in Abstimmung mit den Grundbesitzern“.

Sofern es dazu kommen sollte, will die Verwaltung auch eine Anregung von Dominik Wansing (Grüne) in die Bauleitplanung aufnehmen. Er wünschte entlang der Hermann-Köhl-Straße eine Bepflanzung mit zwei bis drei Hochstämmen, sozusagen als Kontrast zu den Betonwänden auf der anderen Straßenseite.

