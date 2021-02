vor 32 Min.

Wasserwacht warnt: Wegen Corona lernen weniger Kinder schwimmen

Plus Die Sendener Wasserwacht zieht auf einer digitalen Versammlung Bilanz. Ausgefallene Schwimmkurse bereiten den Helfern Sorgen.

Von Angela Häusler

Rund 1200 Wachstunden am Waldsee beschäftigten die Sendener Wasserwacht während der Badesaison im vergangenen Jahr, fast so viele wie 2019. Doch wichtige Veranstaltungen fielen auch für die Wasserretter aus – unter anderem die Feier ihres 50-jährigen Bestehens, die auf den kommenden Herbst verschoben ist. „Es hat uns hart getroffen, dass alle Veranstaltungen abgesagt wurden“, sagt der Vorsitzende Alfons Sailer nach der Mitgliederversammlung mit Neuwahlen, die pandemiebedingt via Internetkonferenz abgehalten wurde.

Die Freiwilligen blicken auf genau 1203 Wachstunden am Waldsee zurück, sie leisteten 37-mal Erste Hilfe und kamen bei zehn Notfällen zum Einsatz, als etwa im Sendener und im Ludwigsfelder Baggersee Personen im Wasser in Lebensgefahr gerieten oder ein Schlauchboot auf der Iller kenterte. Einen Ertrinkungsunfall mit Todesfolge am Waldsee konnten die Retter trotz aller Bemühungen aber nicht mehr verhindern. Freiwillige der Ortsgruppe meldeten sich zur Unterstützung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und kamen bei Testungen zum Einsatz, etwa an den Weihnachtstagen, als Altenheimbesucher getestet wurden. „Es hat sich ein festes Team gebildet, das regelmäßig beim Testen hilft“, berichtet Sailer.

Wasserwacht überwacht viele Sendener Seen

Beschäftigt hat die Helfer aber auch die Umstellung an den Sendener Seen, die wegen eines juristischen Gutachtens notwendig wurde: Aus Haftungsgründen nämlich mussten am Waldsee mehr Hinweisschilder und Geländer am Steg angebracht werden. „Es ist eine gute Lösung, die ermöglicht, das zu erhalten, was wir hatten“, kommentiert Sailer. Denn zur Debatte hatte bei der Stadt auch gestanden, die Stege und Floße ganz abzubauen. Aus demselben Grund sollen die Aufsichtszeiten künftig am Hallenbadsee erhöht werden. Dabei wolle auch die Wasserwacht helfen, so Sailer. In welchem Ausmaß das geschehe, werde aber noch verhandelt. Um die Überwachungszeiten am Hallenbadsee abzudecken, will die Stadt auch einen professionellen Anbieter einbinden.

Weder der Trainingsbetrieb der Wacht noch die Schwimmkurse für Kinder konnten wie gewohnt stattfinden, bedauert Sailer. Monatelang musste der Betrieb eingestellt werden. Der Ausfall der Kurse werde noch längerfristige Auswirkungen haben, denn dadurch haben heuer weniger Kinder Schwimmen gelernt – das müsse aufgeholt werden, damit die Kids im Wasser sicher seien.

Die Jubiläumsfeier der Wasserwacht soll nachgeholt werden

Zu den nicht durchführbaren Vorhaben gehörte die Jubiläumsfeier, die nun für den 9. Oktober geplant ist. Mit Festakt und Party wollen die Helfer im Bürgerhaus feiern. Ebenso fielen das Vier-Seen-Schwimmen und der Weihnachtsmarkt am Waldsee aus. Für 2021 plant die Ortsgruppe die Anschaffung eines Einsatzfahrzeugs, was schon 2020 hätte erfolgen sollen.

Ihre Neuwahlen führte die Ortsgruppe nach der Versammlung durch: Über mehrere Stunden konnten die Mitglieder im Rotkreuzhaus wählen. So bestimmten sie Alfons Sailer erneut zum Vorsitzenden, Stellvertreterin ist Nicole Bamboschek, technischer Leiter ist Roland Berner, Stellvertreterin Sabrina Heisele. Jugendleiterinnen sind Carolin Schindler und Lea Negele, Kassiererin Annika Fischer.

