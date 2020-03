10:40 Uhr

Wegen Corona-Pandemie: Landratsamt sagt Wahlparty ab

Im Neu-Ulmer Landratsamt findet am Sonntag keine Wahlparty statt.

Das Landratsamt Neu-Ulm hat seine Wahlparty am Sonntag, 15. März, abgesagt. Was passiert in den anderen Städten und Gemeinden?

Am Wahlsonntag, 15. März 2020, findet im Landratsamt Neu-Ulm keine Wahlparty statt. Grund ist die Corona-Pandemie. Der Landkreis empfiehlt seinen 17 Städten, Märkten und Gemeinden, ihre Wahlpartys ebenfalls abzusagen.

Einige Kommunen haben auf Nachfrage unserer Redaktion bereits bestätigt, dass auch bei ihnen die öffentliche Wahlveranstaltung am Sonntagabend ausfallen wird, unter anderem die Gemeinden Nersingen und Elchingen. In Pfaffenhofen bleibt das gesamte Rathaus am Sonntag geschlossen, die Kandidaten werden sich die Ergebnisse privat anschauen.

Alle Infos rund um die Kommunalwahl finden Sie hier: Live-Blog zur Kommunalwahl im Landkreis Neu-Ulm: Alle Hintergründe und Neuigkeiten

Themen folgen