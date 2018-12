21.12.2018

Weihnachtsbäckerei als Hilfsprogramm

Die Stiftung Gänseblümchen hilft Kindern, die in Armut aufwachsen. Unter anderem mit gemeinsamem Kochen

Von Sandra Lohrmann

Jeder will sein Ausstecherle in dem süßen Plätzchenteig versenken. Langsam gleiten Tannenbaum, Stern und Nikolaus in die goldgelbe Masse. Die Kinder, die um die Arbeitsplatte in Holzoptik stehen, sind zwischen zehn und 16 Jahre alt. Einmal in der Woche findet in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt Neu-Ulm die Kochwerkstatt für sozial benachteiligte Minderjährige statt. Die 20-jährige Lea Cseri kauft im Voraus die Lebensmittel ein und kümmert sich um die wilde Meute. Ehrenamtlich, neben ihrem Studium der Betriebswirtschaftslehre. Gekocht wird nur das, worauf die Kinder Lust haben. Salat war auch schon dabei, der kam aber nicht bei allen kleinen Feinschmeckern gut an. Die Stiftung Gänseblümchen ist – mit nur einem Aktivposten – die mutmaßlich kleinste gemeinnützige Stiftung der Welt. Ziel: Kindern und Jugendlichen, ungeachtet ihrer finanziellen oder familiären Situation, die Tür zu Kunst und Kultur zu öffnen. Vorstand und gleichzeitig einzige Mitarbeiterin ist Petra Nething. Ihre Eltern – die Neu-Ulmer Architekten Frieder und Brigitte Nething – gründeten Ende 2010 die Stiftung, heute ist sie die alleinige Initiatorin. „Es gibt Pflichten, wie ein Mäppchen und dann gibt es die Kür, beispielsweise Musikunterricht“, sagt Nething. Im Vergleich zu anderen sozialen Institutionen ist sie in der vorteilhaften Lage, auch Geld für die, wie sie es selbst nennt, Kür ausgeben zu können, die sonst oftmals zu kurz kommt. Kein Wunder also, dass sie gerne von Kindergärten oder Schulen kontaktiert wird. Unter anderem auch von Emmy Megler. Die Einrichtungsleiterin des Frauenhauses der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Neu-Ulm arbeitet schon seit Jahren mit Petra Nething zusammen.

Diesmal ging es aber nicht um die Frauen in ihrer Schutzeinrichtung, sondern um die Kinder, die rund um die Begegnungsstätte wohnen. Viele der umliegenden Häuser sind Eigentum der Baugenossenschaft, so, wie die Räume der Awo selbst. In dieser Ecke gibt es kaum Angebote, der Weg ins Jugendhaus ist zu weit, die Kinder sind häufig sich selbst überlassen. „Nicht alle Eltern fahren ihren Nachwuchs zum Karate oder in den Klavierunterricht. Die Kleinen sind eben einfach da, also mussten wir was für sie tun“, sagt Megler. Lange mussten die Frauen nicht überlegen, die Idee für die Kochwerkstatt gefiel beiden auf Anhieb. So bekommen die Kinder und Jugendlichen nicht nur eine warme Mahlzeit, sondern erlernen auch gemeinsam die Zubereitung ihrer Lieblingsgerichte. Denn die Gruppe darf selbst entscheiden, was gekocht wird. Da ist es kaum verwunderlich, dass in der Vorweihnachtszeit Plätzchen auf dem Programm stehen. Auch, wenn es nicht immer so harmonisch zugeht wie an diesem Freitag. „Ich unterstütze nicht eine bestimmte Sache, sondern dort, wo es gerade Bedarf gibt“, sagt Nething. Manchmal wird sie von Schuldirektoren angerufen, die für ein Kind unbedingt eine Brille brauchen oder einen Schulranzen. Denn 15 Prozent der Ulmer Kinder wachsen in schwierigen sozialen Verhältnissen auf. Vielen Kindern in Ulm sei selbst das Donauufer fremd, weil deren Eltern nicht die Energie aufbringen, ihnen selbst das Naheliegende zu zeigen. Viele Eltern seien nicht in der Lage, sie auf dem Weg ins Leben zu fördern und zu begleiten. Wo immer die pure Sicherung der eigentlichen Existenz im Fokus steht, bleibt allzu oft weder Zeit, Geld noch Energie für Klavierunterricht, Kinobesuche oder Bücher. Für Petra Nething gehören Bildung und Kultur zur gesellschaftlichen Integration dazu. „Leben alleine genügt nicht“, sagt der Schmetterling, „Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume muss man auch haben.“ Hans Christian Andersens Zitat steht auf der Innenseite der Visitenkarte ihrer Stiftung.

