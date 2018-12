vor 54 Min.

Weihnachtskonzert 2018: Klangfülle im Kirchenschiff

Das Weißenhorner Blechbläserensemble und weitere Musiker bescheren ihren Zuhörern einen festlichen Abend in der Stadtpfarrkirche.

Von Roland Furthmair

Alle Jahre wieder können Zuhörer in klangvoller Akustik das Weihnachtskonzert in der Weißenhorner Stadtpfarrkirche genießen. Die Besetzung wechselt allerdings. Am Donnerstag bescherten der katholische Kirchenchor, der Männergesangverein Liederkranz Weißenhorn, Organist Matthias van Velsen und das Weißenhorner Blechbläserensemble den Besuchern einen festlichen Abend. Stadtpfarrer Lothar Hartmann dankte allen Mitwirkenden „für das Beschenken mit Chor- und Instrumentalmusik in diesem festlichen Rahmen“, wie er sagt. „Jetzt ist Weihnachten richtig da“, ergänzte der Geistliche.

Minutenlang applaudieren die Zuschauer

Mit „O du fröhliche, o du selige“ stimmte das Blechbläserensemble auf die bevorstehende Feierstunde ein. Peter Ströbele hatte das Werk für seine zwölf Musiker gekonnt arrangiert. Nach dem „Königsmarsch“ von Richard Strauß betrat der Männergesangverein Liederkranz unter der Leitung von Mary Sukale den Altarraum, um weihnachtlichen Chorgesänge zum Besten zu geben. Von der Empore aus stimmte anschließend der Kirchenchor unter der Leitung von Matthias van Velsen unter anderem mit „Gloria“ nach Antonio Vivaldi auf das Finale ein.

Mal traditionell, mal modern und jazzig war das Medley bekannter Weihnachtslieder, das die Blechbläser präsentierten. Nach dem gemeinsamen Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ aller Mitwirkenden und der Kirchenbesucher konnten letztere schließlich ihren lange zurückgehaltenen Beifall geben. Minutenlang brachten die Zuhörer mit stehendem Applaus ihre Anerkennung für die Musiker zum Ausdruck.

Hier lesen Sie mehr über einen weiteren Auftritt des Männergesangverein Liederkranz Weißenhorn: Weißenhorner Liederkranz veranstaltet Festival der Chöre

Themen Folgen