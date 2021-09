Weißenhorn

vor 49 Min.

Drei Tenöre für Weißenhorn: So schön klingt der Kultursommer 2021 aus

Drei Tenöre in Weißenhorn, mit Begleitung: (von links) Pianistin Miki Hashimoto aus Japan von den Musikhochschulen in Stuttgart und Nürnberg, Bo Yong Kim aus Südkorea, Juan Pablo Marin aus Costa Rica und Ivan Yonkov aus Bulgarien – alle von der Staatsoper Stuttgart.

Plus "Funiculì, Funiculà" und "O sole mio": Drei Tenöre von der Stuttgarter Staatsoper gestalten in der Stadthalle Weißenhorn das Finale des Kultursommers.

Von Stefan Kümmritz

Der Weißenhorner Kultursommer klang am vergangenen Sonntag, einem warmen Spätsommertag, in der Stadthalle mit einem wundervollen Konzert der drei Tenöre von der Stuttgarter Staatsoper, Bo Yong Kim, Ivan Yonkov und Juan Pablo Marin, prächtig aus. Einziges kleines Manko: Der Saal war nicht ausverkauft. Die 80 Besucher aber, die gekommen waren, erlebten drei Sänger in Topform, honorierten dies am Ende mit stehenden Ovationen und ließen das Trio, das sehr harmonisch von der japanischen Pianistin Miki Hashimoto (Musikhochschulen Stuttgart und Nürnberg) begleitet wurde, erst nach mehrmaligen Zugaben endgültig von der Bühne.

