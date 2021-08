Großer Ast stürzt auf Straße und trifft zwei fahrende Autos

Ein Ast mit einem Durchmesser von etwa zehn Zentimetern stürzt zwischen Weißenhorn und Biberach herab. Weil weitere Gefahren drohen, rückt die Feuerwehr aus.

Ein großer Ast stürzte auf die Motorhaube seines Autos - doch der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Wie die Polizei berichtet, hat dieser Vorfall nicht nur einen erheblichen Schaden verursacht, sondern auch die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Demnach kam es am späten Samstagnachmittag zwischen Biberach und Weißenhorn zu dem Unfall. Ein 42-Jähriger fuhr mit seinem Auto in Richtung Weißenhorn, als plötzlich ein größerer Ast mit etwa zehn Zentimetern Durchmesser auf die Motorhaube fiel. Der Fahrer wurde nicht verletzt, an dem Fahrzeug entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden.

Zwischen Weißenhorn und Biberach: Ast löste sich wohl durch Windstoß

Auch ein dahinter fahrendes Fahrzeug wurde durch den Ast leicht beschädigt. Der Ast löste sich vermutlich durch einen Windstoß von einem bereits zuvor beschädigten Baum. Da ein weiterer Ast auf die Fahrbahn zu fallen drohte, wurde die Freiwillige Feuerwehr Weißenhorn alarmiert. Diese rückte mit zwei Fahrzeugen aus, um die Gefahr zu beseitigen. (AZ)