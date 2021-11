Weißenhorn

06:28 Uhr

Prächtiges Wetter, vieles anders: So war der Leonhardiritt in Weißenhorn

Der Leonhardiritt in Weißenhorn musste ohne Publikum stattfinden. Stadtpfarrer Lothar Hartmann segnete die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Plus Der Leonhardiritt in Weißenhorn war diesmal anders, als all die Jahre zuvor. Dass keine Menschen zuschauen durften, stieß bei vielen auf Unverständnis.

Von Ralph Manhalter

Aus der Not habe man das Beste gemacht, war das einstimmige Resümee der Organisatoren des Weißenhorner Leonhardiritts vom vergangenen Sonntag. Wie bekannt, wurde trotz engagierter Unterstützung der städtischen Behörden sowie des Landkreises die diesjährige Traditionsveranstaltung innerhalb der bebauten Fläche untersagt. Für diese Maßnahme hatten viele der Teilnehmer wenig Verständnis und reagierten entsprechend mit Kopfschütteln. Zumal in Tiefenbach unter gleichen Begleitumständen die Durchführung erlaubt ist.

