Weißenhorn

vor 3 Min.

Wenn Kunst Corona trotzt: Ausstellung im Haus St. Claret in Weißenhorn

Nähe wird in der Pandemie zum Problembegriff: "Drück mich", bittet da diese Installation und Collage von Helmut Schmid, zu sehen in der Ausstellung "Kunst trotz(t) Corona" in Weißenhorn.

Plus Pandemie-Kunst: Das Haus der Begegnung in Weißenhorn zeigt Werke, die sich intensiv mit der Corona-Zeit befassen - mit Kettensäge und Fernbedienung.

Von Ralph Manhalter

Menschen! Farben! Leben! Wie sehr wir diese Trias, die vormals zu den alltäglichen Dingen gehörte, in den vergangenen anderthalb Jahren entbehren lernen mussten, gerät erst bei zartem Wiederaufflammen der sogenannten Normalität ins Bewusstsein. Zumal die am vergangenen Freitag eröffnete Ausstellung "Kunst trotz(t) Corona", im Haus der Begegnung St. Claret in Weißenhorn, zunächst selbst lange ein Opfer der pandemischen Situation war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen