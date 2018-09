16:50 Uhr

Weißenhorn muss tief in den Sparstrumpf greifen

Die Stadt Weißenhorn muss einen Ausfall in Höhe von 8,4 Millionen Euro bei der Gewerbesteuer verkraften.

Die Gewerbesteuer-Einnahmen sinken um 8,4 Millionen Euro. Die Stadt stellt einen Nachtragshaushalt auf, um diesen Einbruch auszugleichen.

Von Jens Noll

Ein millionenschwerer Ausfall bei der Gewerbesteuer und Änderungen im Stellenplan der Verwaltung haben dem Weißenhorner Kämmerer Michael Konrad in diesem Jahr zusätzliche Arbeit beschert. Die Stadt hat nämlich einen Nachtragshaushalt aufstellen müssen, um den genannten Ereignissen Rechnung zu tragen. Einstimmig hat der Stadtrat am Montagabend das neue Zahlenwerk beschlossen.

Zum Stellenplan gab es im Gremium offensichtlich noch großen Gesprächsbedarf. Fast eine dreiviertel Stunde lang diskutierte der Stadtrat hinter verschlossenen Türen. Erst danach konnte der öffentliche Teil der Sitzung fortgesetzt werden. Wie Bürgermeister Wolfgang Fendt dort berichtete, habe ein Ausfall bei der Gewerbesteuer in Höhe von 8,4 Millionen Euro die Stadt hart getroffen. Die Kommune musste 6,6 Millionen Euro Gewerbesteuer zurückzahlen (wir berichteten). Zudem werden dieses Jahr weniger Gewerbesteuern in die Kasse fließen als ursprünglich kalkuliert. Die Einnahmen in diesem Bereich waren zuvor mit 12,5 Millionen Euro angesetzt. Hinzu kommt, dass die Stadt knapp 1,3 Millionen Euro mehr für den Kauf von Grundstücken ausgibt als geplant. Bei der Kreisumlage, einem der größten Posten auf der Ausgabenseite, ändert sich hingegen nichts: Sie bleibt 2018 bei üppigen 10,9 Millionen.

Kredite sind weiterhin nicht nötig

Trotz dieser immensen Belastungen, sagte Fendt, komme die Stadt weiterhin ohne Kredite aus. Dafür schrumpft ihr finanzielles Polster zum Ende des Jahres erheblich: Die Rücklagen reduzieren sich um voraussichtlich 13,3 Millionen auf rund 3,6 Millionen Euro. So könne die Stadt auch weiterhin ihren Pflichtaufgaben nachkommen, versicherte Fendt. Und die Ausgaben für Grundstückskäufe seien notwendig, denn nur wenn eine Stadt Grundstücke habe, sei sie handlungsfähig, ergänzte Fendt.

Wie Fendt beurteilt auch Kämmerer Konrad die derzeitige Situation als außergewöhnlich. „2019 haben wir noch eine Durststrecke“, sagte Konrad. 2020 werde es wieder entspannter, wenn die wirtschaftliche Situation so bleibe. Basierend auf der aktuellen Nachtragsplanung kann die Stadt 2020 seit Langem mal wieder mit Schlüsselzuweisungen rechnen: voraussichtlich rund 1,2 Millionen Euro.

Konrad geht davon aus, dass die Stadt auch heuer wieder nicht alle geplanten Maßnahmen unsetzen kann. „Im nächsten Jahr sollten wir uns mal auf Investitionen konzentrieren, die unbedingt sein müssen“, mahnte er.

Warten auf neue Feuerwehr-Autos

Herbert Richter (SPD) verteidigte die erhöhten Grundstücks-Ausgaben: Sie seien durch Stadtrats-Beschlüsse gedeckt. Allerdings bat er darum, dass das Gremium bei entsprechenden Beratungen künftig informiert werde, wenn das Budget überschritten wird.

Franz Josef Niebling (CSU) bedauerte, dass einige notwendige Instandsetzungsmaßnahmen, zum Beispiel bei Straßen, in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt werden könnten. Zudem müssten mehrere Anschaffungen für die Feuerwehr zurückgestellt werden. Fendt zufolge sind die Zuschüsse für neue Feuerwehr-Autos bereits beantragt und die Ausschreibungen veröffentlicht. Allerdings seien die Lieferzeiten momentan sehr lang, fügte der Rathauschef hinzu.

