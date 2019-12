vor 45 Min.

Wenn es kalt wird, wärmen diese Stimmen

Chorgemeinschaft Finningen und Keller-Quartett begeistern im Pfarrstadl

Adventstimmung herrschte am Samstag im Pfarrstadl Finningen: Die Chorgemeinschaft lockte mit ihrem Adventskonzert. „Seid alle herzlich willkommen“, sagte die Vorsitzende Sylvia Hartmann, bevor mit den Liedern „Das Licht kommt in die Welt“ und „Du kommst zu uns“ der musikalische Reigen begann.

Bei „Süßer die Glocken nie klingen“ wurde das Publikum zum gemeinsamen Singen aufgefordert, bevor eine heitere weihnachtlich geprägte Geschichte vorgetragen wurde. Der Chor unter der Leitung von Martina Guther begeisterte. Nicht zuletzt mit „Adeste Fideles“. Dieses Lied hat seinen Namen von den lateinischen Anfangsworten der ersten Strophe. Der Titel der deutschen Übersetzung lautet „Nun freut euch, ihr Christen“ oder auch „Herbei, o ihr Gläub’gen“. Es waren jedoch nicht nur Stimmen, die bezauberten: Auch das erst vor Kurzem entstandene Keller-Quartett war zu hören: Timm Cebulla am Sopransaxofon, Franziska Willbold am Altsaxofon, Marc Keller am Tenorsaxofon und Marc Keller am Baritonsaxofon. Sie überraschten und begeisterten mit Stücken wie „Birdland“, „Adagio“, „Have Yourself A Merry Little Christmas“ und Co. Aber auch Sofia Hartmann zeigte eine umjubelte Leistung am Flügel mit ihren beiden Stücken „River Flows In You“ und dem französischen Titel „Comptine d´un autre été“. Dafür gab es reichlich Applaus. Der Bratapfel, ein Gedicht über eine süße Leckerei und auch Volksgut aus Bayern stimmte dann auf das weitere Konzert des Chores ein. Weihnachtlich und besinnlich stimmten die wundervollen Lieder von „Dann ist Weihnachtszeit“ über „Wenn es kalt wird“ bis hin zu „Frieden fängt im Herzen an“. Immer wieder unterbrochen von passend eingebrachten Weihnachtsgeschichten. Adventslieder haben ihren Zauber. Dazu gehörte auch „Die Tochter Zion“, „Dornenwald“ und „Macht hoch die Tür“. Dieses Stück wurde gemeinsam gesungen und am Flügel von Sonja Ehret begleitet – ein würdiges Finale kurz vor dem zweiten Advent. (marg)

