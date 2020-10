vor 16 Min.

Wer es nicht versucht, wird nie gewinnen

Roswitha Dangel aus Witzighausen hat richtig kombiniert und freut sich über 1000 Euro

Ob am Krankenbett, in der Wäscherei oder am Herd, die zahlreichen Helfer zählen zu den stillen Helden unserer Tage, die unter anderem in Krankenhäusern für andere Menschen arbeiten. Auch Roswitha Dangel gehört zu ihnen, wenn sie in der Küche der Donauklinik arbeitet.

Jetzt hat Fortuna ihr Füllhorn über die 55-Jährige ausgeschüttet. Als Gewinnerin des Bilderrätsels ist die Frau aus Witzighausen nun um satte 1000 Euro reicher. Auf die Frage, was sie mit dem überraschenden Geldsegen machen wolle, muss Dangel erst etwas nachdenken. „Wir wollen eigentlich unser Schlafzimmer erneuern – da ist das Geld ein gern gesehener Zuschuss.“

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel unserer Zeitung hat sie sich übrigens gegen die Skepsis ihres Ehemannes durchgesetzt, wie sie gesteht. Der hätte immer behauptet, dass man nichts gewinnen würde. Doch wie das Gegenteil beweist, soll dies nicht immer der Fall sein. Richtig aufgeregt sei sie gewesen, als ihr das Kuvert mit den zehn grünen Geldscheinen überbracht wurde, sagt sie.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte Dangel das Glück vereinzelt herausgefordert und lediglich einmal einen kleinen Gewinn eingefahren. Das tägliche Bilderrätsel gehört für unserer Leserin zur Zeitungslektüre, wie sie sagt. So auch am gestrigen Donnerstag. „Was soll denn das sein?“, habe sie sich gefragt, als sie das Foto mit dem Nagetier und einem goldenen 20 Dollar-Geldstück gesehen hat, erzählt Dangel und fügt hinzu: „Dann ist mir eingefallen, dass mit der Fotomontage ein Goldhamster gemeint sein muss.“ Dass ihre Kurznachricht an die Gewinn-SMS tatsächlich Glück bringen würde, hätte sie jedoch selbst nicht gedacht. Doch so sollte unsere Leserin mit ihrem Motto „Wer es nicht versucht, wird nie gewinnen“, recht behalten. (anbr)

