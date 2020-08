06:00 Uhr

Wer will Bine und Bommel? Diese Tiere aus Weißenhorn suchen ein neues Zuhause

Bommel und Bine aus dem Tierheim in Weißenhorn suchen ein neues Zuhause.

Der eine ist eine lustige Hündin, der andere ein kleiner, aufgeweckter Kaninchen-Mann. Eines haben die recht unterschiedlichen Tiere jedoch gemeinsam: Sie suchen ein neues Zuhause. Deshalb stellt das Tierheim Weißenhorn an dieser Stelle Bine und Bommel vor.

Wer Bine kennenlernt, wird sie sofort ins Herz schließen. Sie ist eine lustige kleine Hündin, die am liebsten überall mit dabei sein möchte. Gassigehen findet sie super und sie läuft an der Leine wie ein „kleines Uhrwerk“. Es macht richtig Freude, mit ihr unterwegs zu sein. Auch mit ihren Hundefreunden tobt sie gerne durch den Garten und gibt Gas. Aber am allerliebsten ist sie bei einem auf dem Schoß um zu kuscheln. Bine ist im Mai 2019 geboren, kastriert, gechipt und geimpft.

Bommel ist ein sehr freundlicher und aufgeweckter Kaninchen-Mann, der nun auf der Suche nach einer lieben Kaninchen-Dame ist, die mit ihm gemeinsam Haken schlägt und am frischen Gemüse mümmelt. Bommel ist circa im September 2019 geboren, kastriert und gegen RHD, RHD-2 und Myxomatose geimpft.

Für Besucher ist das Tierheim Weißenhorn, Ulmer Straße 31, aus aktuellem Anlass bis auf Weiteres geschlossen. Die Einrichtung ist aber täglich von 13 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 07309/425282 direkt erreichbar. (az)

