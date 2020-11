08:45 Uhr

Wie drei Ziegenböcke jetzt die Hermann-Köhl-Schule in Pfaffenhofen unterstützen

Plus Ignatz, Wastl und Otto sind der Grund, warum aus der Schulstraße in Pfaffenhofen ein lautes Meckern tönt. Was die Jugendsozialarbeiterin mit ihren drei Ziegen vorhat.

Von Sophia Huber

Die Schüler der Hermann-Köhl-Schule in Pfaffenhofen haben drei neue Kameraden bekommen: Ignatz, Wastl und Otto. Die Drei ziehen am Freitag nach Schulschluss alle Blicke auf sich und begeistern mit ihren treuen Augen und den spitzen Hörnern manch einen so sehr, dass er fast seinen Schulbus verpasst.

Ignatz, Wastl und Otto sind drei Ziegenböcke und – wie könnte es anders sein – gehören einer Heidi, die am Rande der Schwäbischen Alb wohnt. Heidi Gnann ist seit etwa zehn Jahren die Jugendsozialarbeiterin an der Grund- und Mittelschule in Pfaffenhofen mit der Außenstelle in Beuren. Seit Januar bringt sie immer wieder ihre Ziegen mit in die Schule. Am Freitag bekamen die Böcke sogar eine kleine Schultüte überreicht, gefüllt mit Graspellets, gebastelt von Patrik und Antonio aus der siebten Klasse.

Nach der Einschulung sind die Ziegen regelmäßig dabei

Nach der offiziellen „Einschulung“ von Ignatz, Otto und Wastl, sollen die drei ab sofort regelmäßig und jede Woche in den Schulalltag integriert werden. Dafür absolviert Gnann gerade eine Weiterbildung, die sich „Tiergestützte Interventionen mit Bauernhoftieren“ nennt. Und ist begeistert. „Was man mit Tieren alles erreichen kann, ist unglaublich“, sagt Gnann, als sie am Freitagmittag das Tor zu den drei Ziegen öffnet. „Ja meine Buaba“, ruft Gnann und lacht. Sofort laufen Ignatz, Wastl und Otto auf die Jugendsozialarbeiterin zu.

Noch sind die Böcke in einem abgetrennten Teil des Schulgartens einquartiert. Dort haben sie auch ein Zelt mit einer Decke, das sie aber nur wenig nutzen, wie Gnann erzählt. Die drei Ziegen sind kastriert und mittlerweile ein gutes Jahr alt. Gnann zeigt auf den kleinsten der Böcke: „Der Wastl, der kann manchmal ganz schön wild sein. Und auch mal stoßen.“ Doch das stört die meisten Schüler, die neugierig über den Zaun schauen, nicht. „Die Kinder fahren jetzt schon voll auf die Geißen ab“, sagt Gnann. Ausnahmsweise dürfen am Freitag ein paar Schüler in das Gehege und die Ziegen streicheln. Und tatsächlich, Wastl wird es irgendwann zu viel und er bockt. „Deswegen ist es auch wichtig, dass ich vorher mit den Schülern einige Regeln durchgehe“, sagt Gnann.

Auch Ziegen kommen in die Pubertät

Die Kinder und Jugendlichen sollen nicht alleine in das Ziegengehege und dürfen den Böcken nur geeignetes Futter geben. „Auch Ziegen haben eine Pubertät“, erklärt sie. Deshalb raufen die Drei viel und kämpfen ständig um die Rangordnung. „Da knallen immer wieder die Hörner aufeinander.“ Solche Szenen seien aber ein gutes Spiegelbild für die Jungs in der Schule, die sich ebenfalls behaupten müssen, die im Alltag sowohl einstecken als auch austeilen, erläutert die Pädagogin.

Einige Neuntklässler wollen kommende Woche mit aussortierten Schulmöbeln ein Klettergerüst für Ignatz, Otto und Wastl bauen. Dann können sich die drei Böcke besser austoben. „Die Kinder und Jugendlichen tun viel für die Tiere, sie sind ganz anders motiviert, wenn wir Projekte mit den Ziegen machen“, berichtet Gnann. Daran könne sie pädagogisch gut anknüpfen.

Ziegen contra elektronische Medien

Die eigene Angst zu überwinden, auf das Tier zuzugehen, auch mal abwarten, ob der Bock von selbst kommt: Das alles seien pädagogische Übungen für Schüler. „Wenn die Interaktion mit der Ziege gelingen soll, muss ich mich sammeln und konzentrieren. Und wer ein Tier führen will, muss sich auf das Tier und die gegenwärtige Situation einstellen – das ist heilsam und wichtiger denn je“, findet die Ziegenbesitzerin. Denn: Bei dem heutzutage übermäßigen Gebrauch von elektronischen Medien, springe das Bewusstsein von einem Thema zum nächsten. Tiere könnten den Menschen ins Hier und Jetzt zurückholen.

Das hat Gnann selbst bei einigen Fortbildungen und Praxisseminaren beobachtet und gelernt. Sie hat viele Ideen, die sie mit den Ziegen und den Schülern umsetzen will: ein Hindernisparcours beispielsweise oder einen kleinen Ausflug. Auch offene Angebote am Nachmittag hat Gnann geplant. „Gerade kann ja nicht viel stattfinden. Aber draußen mit Tieren zu sein ist eine gute Alternative in der Corona-Zeit.“

Die Tiere sollen neben der Gruppenarbeit auch in der Einzelfallbetreuung eingesetzt werden, erklärt Gnann. Sie arbeitet unter anderem mit Inklusionsschülern und auch besonders hyperaktiven oder schüchternen Schülern. „Aber vielleicht muss ich den Wastl dann doch mal an den Strick nehmen“, sagt Gnann und grinst. Denn der bockt schon wieder.

