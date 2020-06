vor 18 Min.

Wie geht es weiter für das Ulmer Akademietheater?

Wann und wie geht es weiter für das Akademietheater? Unser Archivbild zeigt noch eine Szene aus dem alten Theaterhaus am Kuhberg, doch die aktuelle Spielstätte, die „Blackbox“ an der Zinglerstraße, ist wegen der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Plus Die „Blackbox“ in der Zinglerstraße in Ulm ist wegen der geltenden Hygienevorschriften derzeit nicht bespielbar. Die Theatermacher haben deshalb Übergangslösungen entwickelt.

Von Dagmar Hub

Vor etwas mehr als einem Jahr, im Mai 2019, eröffneten Ralf Rainer Reimann und seine Frau Lisa Diet-rich als AdK-Leiter und als Geschäftsführerin nach langem Einsatz für die Weiterexistenz des Akademietheaters die „Blackbox“ in der Zinglerstraße in Ulm. Durch die Corona-Epidemie ist die Spielstätte geschlossen – auf unbestimmte Zeit, denn die Hygienevorschriften, an die sich Reimann im Umgang mit seinen Schauspielern und Schauspielschülern akribisch hält, machen einen Betrieb des neuen Akademietheaters unmöglich: Nur ein Schauspieler könnte auf der Bühne agieren.

Theater hieße aktuell "Monologe vor acht Zuschauern"

„Die Blackbox ist nicht bespielbar“, hat Reimann entschieden. Nach den Vorschriften, die er vom Bühnenverein erhielt, sind pro Schauspieler 20 Quadratmeter Raum nötig, und sechs Meter Abstand zwischen diesem Schauspieler und der ersten Reihe, wo wiederum Abstandsregeln gelten. „Das hieße Monologe vor acht Zuschauern.“ Die Epidemie zwinge zur Suche nach Lösungen, die die Fürsorge für Zuschauer und Schauspieler ermöglichen – zum Beispiel nur Schauspieler gemeinsam auf die Bühne zu bringen, die in einer WG leben und deshalb sowieso in Kontakt zueinander sind, und im Freien zu spielen. Deshalb wird die AdK im Sommer im Rahmen des „Indauna“-Programms spielen, pro Woche einmal und mit Profis: Jeweils mittwochs oder donnerstags wird Molières „Der eingebildete Kranke“ in der Friedrichsau auf dem Programm stehen. „Die Muschelbühne ist auch akustisch gut“, lobt Reimann.

Im August dann wird im Rahmen des Kultursommers auf der Wilhelmsburg ein Projekt der AdK-Absolventen gemeinsam mit Gästen starten. „Overload“ heißt es, und es wird sich auf humorvolle Weise mit den gesellschaftlichen Schwierigkeiten im Umgang mit der Flüchtlingskrise beschäftigen. Aufgeführt wird „Overload“ als Schleife in der Wilhelmsburg, die Zuschauer werden in Kleingruppen unter Wahrung der Abstandsregeln von Szene zu Szene wandern.

Freie Kulturschaffende bangen um ihre Existenz

Die Menschen sind hungrig auf Theater und Konzerte, stellt Reimann fest. Die freie Szene, deren Akteure das Sparen gewohnt sind, kämpft dagegen um ihre Existenz. Daher hat sich die AdK der Aktion „Kulturheld“ angeschlossen, über die Kulturträger der freien Szene wie das Ulmer Zelt und der Kunstverein in der Krise im Bewusstsein der Menschen bleiben wollen. Die AdK stellt Postkarten mit dem Slogan „Kulturheld“ her, erzählt der 66-Jährige.

Die Schauspielschule selbst, die Reimann vor 24 Jahren gründete, darf betrieben werden. „Wir haben einen Raum komplett leer geräumt, um ausreichend Platz für die Einhaltung der Abstandsregeln zu haben“, erzählt Reimann. Geputzt und desinfiziert werden muss jeden Morgen vor Unterrichtsbeginn – durch die Dozenten und die Schüler, denn für Putzpersonal ist kein Geld da. Teile des Unterrichts funktionieren auch online über Zoom. In einigen Familien seiner Schüler gibt es Risikopersonen, weshalb besondere Achtsamkeit nötig ist.

Wie es im Herbst weitergeht, weiß der Leiter noch nicht

„Die Krise macht etwas mit uns“, sagt Reimann. „Sie entschleunigt, man nimmt mehr Rücksicht aufeinander, man realisiert, was wirklich im Leben wichtig ist – aber man kann nicht planen und hat immer die Unsicherheit und die finanzielle Sorge im Kopf.“

Ob die Krise langfristig eher eine positive Entwicklung oder eine negative zur Folge haben wird, wird die Zukunft zeigen, sagt Reimann. Dass man im Herbst eine normale Theatersaison beginnen kann, kann er sich jedoch nicht vorstellen. „Die Hygiene- und Abstandsregeln werden noch lange bleiben müssen.“ Wie es also im Herbst mit der AdK weitergeht, wenn sie in ihre 25. Spielzeit starten soll? „Ich weiß es nicht“, sagt Reimann.

Mehr aus der Kultur:

Ehemaliges Barfüßer-Gelände: Entsteht hier ein Kulturbiergarten?

Die Happy: Mit Rock ’n’ Roll gegen die Krise

"Suchtpotenzial" gibt im Roxy ein Geisterkonzert

Themen folgen