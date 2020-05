vor 3 Min.

Wie sind zwei Papiertonnen in Senden in Brand geraten?

Auf dem Parkplatz der Werner-Ziegler-Mittelschule in Senden haben in der Nacht zwei Papiercontainer gebrannt.

Ein Anwohner hat in der Lindenstraße in Senden in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 1.30 Uhr einen lauten Knall gehört. Beim Blick aus dem Fenster konnte er einen Feuerschein und aufsteigenden Rauch sehen, woraufhin er einen Notruf absetzte. Die eintreffenden Feuerwehr- und Polizeikräfte fanden auf dem Parkplatz der Werner-Ziegler-Mittelschule zwei bereits geschmolzene Papiercontainer vor. Das Feuer hatte bereits auf zwei weitere Container übergegriffen, die von der Feuerwehr gelöscht wurden. Gebäudeteile oder Personen waren nicht in Gefahr. Die Brandursache ist bislang unbekannt, der Sachschaden wird derzeit auf etwa 2000 Euro geschätzt. (az)

