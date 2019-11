12:04 Uhr

Wie viel Schutz brauchen Bäume in der Fuggerstadt?

Der Stadtrat diskutiert das Für und Wider einer Satzung, die Eingriffe in Grünflächen begrenzen soll. Der Mehrheit geht der Antrag von Grünen und ÖDP zu weit.

Von Jens Noll

Grüne und ÖDP im Weißenhorner Stadtrat machen sich Sorgen um das Grün in der Innenstadt und den Stadtteilen. Weil aus Sicht beider Fraktionen dort immer weniger Bäume und Sträuche zu finden sind, haben sie beantragt, eine Baumschutzsatzung in Weißenhorn einzuführen. Diese sei notwendig, um die alten und über viele Jahrzehnte gewachsenen Baumbestände besser zu schützen, heißt es in der Begründung. „Momentan können Bäume einfach abgeholzt werden“, beklagte Christiane Döring (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Dabei leide auch die Lebensqualität, wenn es weniger Grün gebe – vor allem im Sommer.

Andere Städte wie Bad Wörishofen, Bamberg oder Nürnberg haben bereits eine Satzung, die willkürliche Eingriffe in Grünflächen verhindern soll. Das Fällen kranker Bäume und von Gefahrenquellen sei nach Ansprach mit der Stadtverwaltung aber möglich, fügte Döring hinzu. Eine Mustersatzung als Beispiel legten Grüne und ÖDP ihrem Antrag bei. Doch das diese gleich als Beschlussvorschlag in der Sitzungsvorlage auftauchte, irritierte einige Mitglieder des Gremiums. Zumal sie sehr restriktiv formuliert war, wie Werner Weiss (WÜW) anmerkte: „Das geht gar nicht.“

Günther Hogrefe von der CSU bezeichnet den Antrag als überflüssig

Doch auch vom Grundgedanken her hatten einige Stadträte Probleme mit dem Antrag. Die Satzung bedeute einen erheblichen Eingriff ins Eigentumsrecht und sei auch schwierig umzusetzen, sagte Herbert Richter ( SPD). „Da kann ich der Verwaltung nur viel Spaß und viel Glück wünschen“, ergänzte er. „Was in meinem eigenen Garten steht, sollte meine Entscheidung sein“, sagte auch Michael Schrodi ( CSU). „Wir haben noch viele Bäume in Weißenhorn“, fügte der Gärtnermeister außerdem hinzu und griff exemplarisch einen Punkt der Mustersatzung heraus, der alles andere als praxistauglich sei.

Darin heißt es, dass Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 80 Zentimetern geschützt sind. „Das sind 24 Zentimeter im Durchmesser“, sagte Schrodi. „Jeder normale, wenige Jahre alte Apfelbaum hat das.“ Zudem sah er die Gefahr, dass vor Einführung einer solchen Satzung manch ein Bürger noch schnell Fakten schafft – und somit erst recht Bäume fallen könnten.

Der Antrag sei überflüssig, sagte Günther Hogrefe (CSU). Er bringe wenig und spreche Probleme an, die es in Weißenhorn nicht gebe. Dem widersprach Ulrich Fliegel (Grüne) jedoch vehement. Sogar die Stadt selbst fälle Bäume, sagte er und nannte als Beispiel Birken, die am Stadion abgeholzt wurden. „Es werden Bäume gefällt, die über Jahrzehnte gewachsen sind, nur weil sie nicht mehr gefallen.“

Der Bürgermeister macht einen Kompromissvorschlag

Ulrich Hoffmann (ÖDP) ergänzte, dass es den beiden Fraktionen darum gehe, ein Bewusstsein für das Problem zu schaffen: „Unser Ziel ist es, die Kultur- und Ökologiestadt Weißenhorn weiter zu pflegen.“ Es gehe nicht darum, in private Gärten hineinzuregieren. Marcus Biberacher (CSU) hingegen betonte: „Wir sind eine vernünftige Stadt.“ Es müsse dem Bürger doch möglich sein, einen Baum zu fällen, wenn er Bauwerke beschädigt oder Licht wegnimmt, sagte er. Auch ohne Bürokratie habe das in der Vergangenheit gut funktioniert. Jutta Kempter (WÜW) sah das ähnlich: „Wir haben mündige Bürger, die sehr wohl entscheiden können, ob ein Baum gefällt werden muss oder nicht.“

SPD und WÜW signalisierten zumindest die Bereitschaft, über eine veränderte, praxisgerechtere Satzung für Weißenhorn zu diskutieren. Das konnte sich auch Bürgermeister Wolfgang Fendt vorstellen. Gunther Kühle (CSU) hielt es für sinnvoller, die Bürger unter Beteiligung des Stadtförsters auf die Bedeutung der Bäume hinzuweisen. „Jede Verordnung, die wir uns selbst auferlegen, bedarf mehr Kontrolle und ein Mehraufwand an Bürokratie“, ergänzte Kühle.

Schließlich machte Bürgermeister Fendt einen Kompromissvorschlag: Die Verwaltung solle beauftragt werden, eine praktikable Baumschutzsatzung zu erarbeiten. Doch dieser Antrag fand keine Mehrheit. Nur acht Stadträte stimmten dafür, 13 dagegen.

