Wo Schwangere in Neu-Ulm Hilfe finden

Plus Die Neu-Ulmer Beratungsstelle des Vereins Donum Vitae nimmt einen steigenden Bedarf nach Informationen wahr – und einen erhöhten Druck auf angehende Mütter.

Bei all dem Glück, das eine Schwangerschaft mit sich bringt – oft bestehen auch viele Risiken, der Bedarf nach Beratung und Hilfe ist groß. Rund um dieses Themengebiet ist der Verein Donum Vitae eine Anlaufstelle – und der Bedarf ist nachweislich groß: Bei der Beratungsstelle in Neu-Ulm, die für den hiesigen Landkreis sowie für den Landkreis Günzburg zuständig ist und mehrere Außenstellen hat, suchten im vergangenen Jahr insgesamt 1464 Männer und Frauen Rat. Zum Vergleich: Fünf Jahre vorher, 2013, waren es nur 964. Bei Fragen rund um die allgemeine Schwangerenberatung wie zum Mutterschutz oder Elterngeld hat sich die Anzahl in den vergangenen fünf Jahren sogar verdoppelt.

Was bietet Donum Vitae in Neu-Ulm?

Donum Vitae bietet eine anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatung nach Paragraf 219 Strafgesetzbuch. Eine solche Beratung ist notwendig, damit eine Frau bei einem Arzt einen Schwangerschaftsabbruch verlangen kann. „Die Kunst bei einer solchen Konfliktberatung: Die Frau entscheidet am Ende natürlich, aber wir sind beauftragt, zum Schutz des ungeborenen Lebens zu beraten“, sagt Birgit Wölfert, Leiterin der Schwangerschaftsberatungsstelle Neu-Ulm/Günzburg. Die meisten Frauen seien erleichtert, mit jemandem über das Thema reden zu können, weil das in der Partnerschaft oder in der Familie schwierig sei. „Deswegen sind wir davon überzeugt, dass diese verpflichtende Beratung sehr wichtig ist, auch wenn sie die Rechte der Frau einschränkt.“

Ebenfalls beraten die Mitarbeiterinnen zu dem Thema vertrauliche Geburt. Im Gegensatz zur anonymen Geburt werden hier die Daten der Mutter geheim bei einer zentralen Stelle gespeichert. Diese kann das Kind nach dem vollendeten 16. Lebensjahr einsehen. Waltraut Nitsche, ehrenamtliche Vertreterin des Landesvorstands im Landkreis Neu-Ulm, sagt: „Ich finde das für die Kinder auch sehr gut, wenn sie später wissen wollen, wer ihre leibliche Mutter ist.“

Es geht auch um schlimme Ereignisse wie Fehl- oder Totgeburten

Auch tragische Ereignisse sind Thema bei den Gesprächen, wie Fehl- und Totgeburten oder Schwangerschaftsabgänge. Laut Wölfert nimmt der Bedarf an Trauerarbeit in diesem Bereich zu. Beratungsfachkraft Daniela Schneikart glaubt, dass dies auch am gestiegenen Selbstbewusstsein der Frauen liegen könnte: „Sie wissen, dass sie ein Recht darauf haben, zu trauern.“ Weil diese Gespräche emotional so vielfältig sind, sei es für die Beraterinnen wichtig, eine „gute Psychohygiene“ zu haben, erklärt Wölfert. Das heißt: Dafür zu sorgen, dass einen die Probleme der Klientinnen trotz der notwendigen Empathie für diese Arbeit nicht selbst in der Freizeit noch belasten.

Emotional wird es oft beim Thema "unerfüllter Kinderwunsch"

Ebenfalls emotional können Beratung zum Thema unerfüllter Kinderwunsch sein, so Wölfert. „Das sind oft Paarberatungen.“ Oft gehe es auch darum vom Kinderwunsch Abschied zu nehmen und „andere Ideen zu finden, wie ich wieder glücklich werden und Neues zulassen kann“. Das sei nicht einfach, denn der vorherige betriebene Aufwand ist oft enorm: „Es wird viel investiert und gekämpft für ein Leben“, sagt Wölfert. Und weiter: „Manche zahlen dabei so viel wie für ein Einfamilienhaus, es gibt viele Versuche und immer wieder viel Trauer.“ Nitsche sagt: „Da gehen auch manche Partnerschaften auseinander.“ Doch auch das Gegenteil ist laut Wölfert der Fall: „Es kann das Paar auch zusammenschweißen.“

Finanzielle Fragen spielen bei den Beratungen in Neu-Ulm eine Rolle

Daneben geht es bei Beratungen aber auch um finanzielle Fragen. „Das sind zum Beispiel Fragen wie: Von was kann ich leben, wenn jetzt ein Elternteil beim Einkommen wegfällt?“, erklärt Wölfert. Schneikart ergänzt, dass auch oft Hilfe beim Ausfüllen der Formulare gebraucht wird: „Da kommt auch ein studierter Mathematiker, der sagt: Ich weiß nicht, was ich da genau ausfüllen muss.“ Ein großes Problem: Vor allem Mini-Joberinnen werden im Falle einer Schwangerschaft von ihrem Arbeitgeber oft schnell von ihrer Stelle enthoben. „Die Frauen wissen auch oft nicht, dass sie die gleichen Rechte haben, wie jeder andere Berufstätige“, sagt Wölfert und ergänzt: „Wenn sie rechtzeitig kommen, kann man schon noch etwas retten, aber nach vier Wochen ist der Zug abgefahren.“

Die Ansprüche an die Mütter sind heute extrem hoch

Die Belastung für Schwangere, alles perfekt machen zu müssen, sei in der heutigen Zeit hoch. „Die Ansprüche an eine Mutter sind vonseiten der Gesellschaft extrem hoch“, erklärt Wölfert. Schneikart ergänzt: „Die Mutter ist gefühlt für alles verantwortlich, was mit dem Kind zu tun hat.“ Manche würden das schaffen – andere aber auch an dem Druck zerbrechen. Die Gefahr einer postnatalen Depression sei hoch. „Oft spielen Frauen auch Freude vor, weil sie denken, sie müssten glücklich sein – obwohl sie eigentlich viele Ängste haben“, so die Beratungsfachkraft. Auch der fehlende bezahlbare Wohnraum und die Angst, keinen Kita-Platz zu erhalten, trugen zu einem erhöhten Druck bei.

Donum Vitae selbst ist auf finanzielle Hilfen angewiesen, wie Nietzsche erklärt: „Wir müssen fünf Prozent selbst erwirtschaften, das entspricht für die Landkreise Neu-Ulm und Günzburg 30000 Euro.“ Das Geld müsse sie „durch Spenden erbetteln“ oder durch die Mitglieder des Fördervereins zusammenbekommen.